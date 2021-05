Für vollständig gegen Covid-19 Geimpfte und Genesene werden die Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie gelockert.

Lockerungen für Geimpfte und Genesene in Deutschland

Für vollständig gegen Covid-19 Geimpfte und Genesene werden die Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie gelockert.

(KNA) - Der deutsche Bundesrat stimmte am Freitag einer entsprechenden Verordnung zu, für die zuvor schon der Bundestag votiert hatte. Damit können die dann bundesweit geltenden Erleichterungen und Ausnahmen bereits am Wochenende in Kraft treten.

Demnach brauchen vollständig Geimpfte und Genesene keinen negativen Test mehr, wenn sie etwa einkaufen gehen, zum Friseur wollen oder einen botanischen Garten besuchen. Wer vollständig geimpft oder genesen ist, kann sich auch im privaten Rahmen ohne Einschränkungen treffen. Ausgangsbeschränkungen fallen ebenfalls weg. Allerdings müssen weiter eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen und Abstandsgebote geachtet werden.

Weitere Erleichterungen

Die Verordnung sieht für geimpfte und genesene Personen ferner Erleichterungen und Ausnahmen bei der Beschränkung von Zusammenkünften und dem Aufenthalt außerhalb einer Wohnung oder einer Unterkunft vor. Auch Quarantänepflichten nach der Rückkehr aus Risikogebieten oder einem Kontakt mit Infizierten werden Beschränkungen aufgehoben.

Laut Robert Koch-Institut ist nach derzeitigem Kenntnisstand das Risiko einer Übertragung des Coronavirus durch vollständig Geimpfte - also spätestens zwei Wochen nach der zweiten Impfung - deutlich geringer als bei Infizierten ohne Symptome mit einem negativen Schnelltest. Für Genesene gelte Vergleichbares für einen Zeitraum von sechs Monaten nach einer überstandenen Infektion.

In Luxemburg sind vorerst keine Lockerungen oder Erleichterungen für geimpfte oder genesene Personen vorgesehen.

