Spiegel-Informationen zufolge wurde bei der Videokonferenz am Montagnachmittag eine Verlängerung des Lockdown bis zum 18. April beschlossen.

Lockdown in Deutschland bis Mitte April verlängert

(SC) - Seit Montagnachmittag beraten in Deutschland Bund und Länder über eine Verlängerung und Anpassung der geltenden Corona-Maßnahmen. Wie der Spiegel berichtet, ist die Verlängerung des Lockdown bis zum 18. April nun beschlossene Sache. Die derzeitigen Maßnahmen galten zuvor noch bis zum 29. März. Die stufenweise Öffnung, die Anfang März ausgearbeitete wurde, liegt mit den neuen Entscheidungen vorerst auf Eis.

Den Deutschen geht die Corona-Geduld aus Zu Beginn des zweiten Pandemiejahres hadern viele Deutsche mit den bestehenden Restriktionen. Und verlieren das Vertrauen in die Regierung.

Per Videokonferenz wird am Montag aber auch noch über andere Maßnahmen beraten. Bei einer Sieben-Tage-Inzident von 100 oder mehr sollen demnach verschärfte Regelungen in Kraft treten - private Kontakte werden dann auf maximal eine Person heruntergeschraubt und der Einzelhandel, sowie Kultur- und Sporteinrichtungen, muss schließen. Auch auf diese Notbremse haben sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der jeweiligen Bundesländer laut Spiegel geeinigt. Wie aus einer Verhandlungsvorlage hervorgeht, gehen Bund und Länder davon aus, dass eine „Überlastung des Gesundheitswesens“ bereits im April möglich sei.

