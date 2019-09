Die Zeit wird knapp: Sechs Wochen vor dem Brexit-Termin will der britische Premier wie Monster "Hulk" für einen neuen Deal mit der EU kämpfen. Am Montag ist Johnson mit Jean-Claude Juncker in Luxemburg verabredet. Wir berichten live.

Liveticker: Boris Johnson zu Gesprächen in Luxemburg

