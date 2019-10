Auf einer historischen Sondersitzung hat das britische Unterhaus die Entscheidung über Boris Johnsons Brexit-Deal verschoben.

Livestream aus London: Entscheidung über Brexit-Deal verschoben

(dpa/TJ) - Historischer Tag für Großbritannien: Die Abgeordneten sollten über den Brexit-Deal abstimmen, auf den sich kürzlich die EU und Großbritannien geeinigt hatten. Doch das britische Parlament hat die Abstimmung über den Brexit-Deal verschoben. Laut Gesetz muss Boris Johnson nun um Fristverlängerung bitten.

Verfolgen Sie hier die Debatten per Liveübertragung:

Den Auftakt gab Boris Johnson mit einer Erklärung zum Verlauf des EU-Gipfels und zu seinem mit Brüssel ausgehandelten Abkommen. Anschließend begann eine mehrstündige Debatte. Mit dem Beginn der Abstimmungen wird gegen 15.30 Uhr gerechnet.

Neue Wendung nicht auszuschließen

Doch es könnte sein, dass es erst gar nicht zur Abstimmung über den Deal kommt. Ein überparteilicher Änderungsantrag sieht vor, die Entscheidung bis zur Verabschiedung des Ratifizierungsgesetzes zu verschieben. Dieses Gesetz ist notwendig, um dem Austrittsabkommen in Großbritannien Geltung zu verschaffen. Sollte also der Änderungsantrag, das sogenannte Letwin-Amendment, angenommen werden, läge Johnsons Deal auf Eis. Allerdings, so ein Regierungssprecher am Samstag, werde man alles versuchen, den Antrag zu kippen. Sollte dem Antrag stattgegeben werden, besteht das Risiko, dass man das entsprechende Gesetz nicht mehr rechtzeitig verabschieden könne und das Land somit am 31. ohne Deal aus der EU scheiden würde.



Der Verlauf der Sitzung

Johnson war um 9.45 Uhr in Downing Street abgefahren und wurde per Eskorte zum wenige hundert Meter entfernten Parlamentsgebäude gebracht.

Die Debatten begannen um 10.35 Uhr mit der Rede des Premierministers, der noch am Samstag per Medien einen Appell an die Parlamentarier gerichtet hatte. „In weniger als zwei Wochen, am 31. Oktober, würden wir dann schon aus der EU sein“, schrieb er in einem öffentlichen Brief in der Zeitung „The Sun“. Damit könnte ein „schmerzhaftes Kapitel“ in der britischen Geschichte beendet werden. Es handele sich um ein „großartiges Abkommen“ für jeden Teil des Landes.

Der britische Premierminister hat nochmals eindringlich an das Parlament appelliert, für sein mit Brüssel ausgehandeltes Brexit-Abkommen zu stimmen. „Heute hat dieses Haus eine historische Gelegenheit“ , sagte der Regierungschef am Samstagvormittag zum Auftakt der Sondersitzung. Johnson bezeichnete seinen Deal als „größte einzelne Wiederherstellung nationaler Souveränität in der Geschichte des Parlaments.“ Johnson warnte in seiner Rede die Abgeordneten davor, noch einmal auf eine Verzögerung des Brexits abzuzielen. Auch die EU wolle das nicht mehr, sondern sich endlich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern.



Zitat Johnson: „Dieser Deal ist so perfekt wie es unter den gegebenen Umständen eben möglich war."

Jeremy Corbyn, Parteichef der Labour Partei, antwortet auf die Erklärung des Premierministers. Foto: House Of Commons/PA Wire/dpa

Labour-Chef Jeremy Corbyn kritisiert den neuen Deal. Er sei schlechter als das erste Abkommen und bedrohe Wirtschaft und Jobs. Corbyn erklärte: „Man kann ihm (Johnson) kein Wort glauben.“ Dieser Deal führe unweigerlich zu einem Handelsabkommen nach Trump-Manier, sagte der Altlinke. Seine Partei werde den „Ausverkauf“ nicht zulassen. Das Abkommen biete keinerlei Sicherheit.

Dieser Deal führe unweigerlich zu einem Handelsabkommen nach Trump-Manier, sagte der Altlinke. Seine Partei werde den „Ausverkauf“ nicht zulassen. Das Abkommen biete keinerlei Sicherheit. Eine Gruppe von Brexit-Hardlinern in der konservativen Partei hat Premierminister Boris Johnson Unterstützung für den neuen EU-Austrittsvertrag zugesagt. Die „European Research Group“ habe sich bei Beratungen am Samstagvormittag mit überwältigender Mehrheit für ein Ja zu dem Deal ausgesprochen, sagte der Abgeordnete Mark Francois in der Unterhausdebatte. Niemand in der Gruppe habe Widerspruch eingelegt.



Parlamentssprecher John Bercow war mehrmals um korrekten Umgangston bemüht:

Johnson steht unter Druck, die Zustimmung des Unterhauses zu seinem Deal noch am Samstag zu erhalten. Sonst ist er per Gesetz verpflichtet, einen Antrag auf Verlängerung der an Halloween auslaufenden Brexit-Frist in Brüssel zu beantragen. Der Premier hat keine eigene Mehrheit im Parlament; er muss um jede Stimme kämpfen.