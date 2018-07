Liu Xia ist frei

Acht Jahre stand die Witwe des vor einem Jahr verstorbenen chinesischen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo unter Hausarrest. Ihr Vergehen: Dass sie mit ihm verheiratet war. Nun darf sie nach Berlin ausreisen.

Am Ende ging alles ganz schnell. Liu Xia saß auf gepackten Koffern als sie gestern von der Wohnung abgeholt wurde, in der sie seit mehr als acht Jahren in Hausarrest saß. Kurze Zeit später saß die Witwe des vor einem Jahr verstorbenen chinesischen Friedensnobelpreisträgers auch schon in einer Maschine der finnischen Fluggesellschaft Finnair auf dem Weg nach Berlin.