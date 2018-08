Lira-Krise und Streit mit den USA verschärfen sich weiter

Der türkische Präsident nennt die USA „Kraftmeier“ und will US-Elektronik boykottieren, aber sein Außenminister schlägt versöhnlichere Töne an. Wohin steuert die Krise?

Der türkische Präsident nennt die USA „Kraftmeier“ und will US-Elektronik boykottieren, aber sein Außenminister schlägt versöhnlichere Töne an. Wohin steuert die Krise?

(dpa) - Im Streit zwischen den USA und der Türkei über das Schicksal eines in der Türkei festgehaltenen US-Pastors verschärft sich der Ton weiter. Nachdem US-Präsident Trump am Freitag Strafzölle gegen die Türkei verdoppelt hatte, nannte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die USA am Montag, vor einem Publikum aus Botschaftern aus aller Welt, die „Kraftmeier des globalen Systems“.



Boykott von US-Elektronik

Zudem hat Erdogan am Dienstag angekündigt, künftig elektronische Geräte aus den USA zu boykottieren ...