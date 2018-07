15 Migranten mit sudanesischen Wurzeln stellen im Großherzogtum ihren Antrag auf Asyl. Sie wurden am Sonntag auf dem Findel empfangen.

"Lifeline"-Flüchtlinge in Luxemburg angekommen

Rund 230 Migranten mussten Ende Juni tagelang an Bord der "Lifeline" im Mittelmeer ausharren. Erst als verschiedene europäische Länder sich zur Aufnahme der Flüchtlinge bereit erklärten, ließ Malta das Schiff einlaufen.

(C./dco) - Eines dieser Länder war Luxemburg. Zusammen mit Malta, Frankreich, Italien, Portugal, Belgien, den Niederlanden und Irland hatte sich das Großherzogtum bereit erklärt, einen Teil der Passagiere aufzunehmen.



Am Sonntag wurden nun die 15 sudanesischen Flüchtlinge auf dem Flughafen von Mitarbeitern der Direction de l'immigration und des Office Luxembourgeois de l'Accueil et de l'Intégration (OLAI) in Empfang genommen. Vor ihrem Flug in das Großherzogtum waren zwei Beamte der Direction de l’Immigration am 1. Juli nach Malta gereist und hatten überprüft, ob die 15 Flüchtlinge eindeutig internationalen Schutz benötigen. Das OLAI wird sie während des gesamten Asylantragsverfahrens unterstützen und betreuen.