Österreich will einen Paradigmenwechsel in der Flüchtlingsfrage und das Problem auf arme Staaten abwälzen. Betroffen sind u. a. Albanien und Kosovo. Außenminister Jean Asselborn kündigt Widerstand an.

„Lieber verliere ich die Wahl“

Eric HAMUS

Mit Empörung hat der Luxemburger Außenminister am Wochenende auf Pläne reagiert, das Flüchtlingsproblem auf die ärmsten Länder Europas zu verteilen ...