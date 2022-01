Im Prozess um die Anschläge des 13. November 2015 müssen nun die Angeklagten aussagen. Salah Abdeslam ist voraussichtlich am Donnerstag dran.

Bataclan-Anschlag vor Gericht

Licht ins Dunkel der Terrornacht

Im Prozess um die Anschläge des 13. November 2015 müssen nun die Angeklagten aussagen. Salah Abdeslam ist voraussichtlich am Donnerstag dran.

Von Christine Longin (Paris)

In der gläsernen Box der Angeklagten sitzen die beiden Freunde aus Kindheitstagen nebeneinander. Nach mehr als 20 Jahren, in denen sie im Brüsseler Stadtteil Molenbeek Nachbarn waren, finden sich Mohamed Abrini und Salah Abdeslam im Gerichtssaal des Pariser Justizpalastes wieder. Dort mussten sie sich zunächst monatelang die erschütternden Berichte der Überlebenden der Anschläge vom 13. November 2015 anhören. Diese Woche sollen die beiden Männer nun selbst Licht ins Dunkel der Terrornacht bringen. Denn noch immer ist nicht klar, wer die Attentate organisierte und befehligte.

Du sollst wissen, dass wir nur das ungläubige Volk terrorisiert haben, denn Frankreich ist ein Land, das den Islam bekämpft und das seit langem. Salah Abdeslam in einem Brief an seine Schwester

Abrini machte am Dienstag den Anfang. „Das ist jemand, der viel gearbeitet hat, der respektiert wurde“, sagte der 37-Jährige über Abdeslam, den einzigen überlebenden Attentäter. Abdeslam selbst schweigt seit seiner Festnahme 2016 über das, was vor dem Stade de France, den Café-Terrassen und im Konzertsaal Bataclan passierte. „Ich habe in Vorbereitung der Anschläge von Paris Autos und Hotelzimmer gemietet. Ich habe das auf die Aufforderung von meinem Bruder Brahim hin gemacht“, lautet die einzige Aussage, die er vor fast sechs Jahren machte. Zu seinen Motiven schrieb er an seine Schwester: „Du sollst wissen, dass wir nur das ungläubige Volk terrorisiert haben, denn Frankreich ist ein Land, das den Islam bekämpft und das seit langem.“

Mit „Wir“ meint er auch Abdelhamid Abaaoud, den Drahtzieher der Pariser Anschläge, der wenige Tage später bei der Erstürmung seines Verstecks starb. Mit ihm verübte Abdeslam vor gut zehn Jahren seinen ersten Überfall, der ihn auch ins Gefängnis brachte. Davor sei er ein braver Junge gewesen, fleißig und bei den Lehrern beliebt. „Ich wollte heiraten und Kinder haben wie jeder. Ich habe das Projekt aufgegeben, um mich für etwas anderes zu engagieren“, sagte der 32-Jährige bei der Schilderung seines Lebenslaufs im November.

„Es ist eine Pflicht, den Dschihad zu machen“

Im Brüsseler Café Les Béguines, das die Brüder Abdeslam führten, schaute sich die Gruppe Abaaouds in Syrien aufgenommene Videos an. Abrini berichtete, dass die Terrorzelle täglich Videos der Terrororganisaiton „Islamischer Staat“ gesehen habe, die sich später zu den Anschlägen bekannte. „So wie die Jugendlichen heute Netflix schauen.“ Belgische Ermittler verdächtigten Abdeslam bereits im Februar 2015 der Radikalisierung, ließen ihn aber nach einem Verhör wieder laufen.

So konnte die Gruppe um Abaaoud die Anschläge in Paris vorbereiten. Praktisch zeitgleich attackierte das Terrorkommando am Abend des 13. November das Stade de France, mehrere Terrassen und das Bataclan. Brahim Abdeslam sprengte sich vor dem Comptoir Voltaire in die Luft, ohne andere dabei zu töten. Insgesamt starben 131 Menschen bei den Anschlägen, mehr als 400 wurden verletzt. 20 Angeklagte müssen sich deshalb seit September vor dem Pariser Sondergericht verantworten. Bis auf Abdeslam, dessen Sprengstoffgürtel nicht explodierte, waren sie aber nicht direkt an den Attentaten beteiligt. Der Hauptverdächtige floh noch in der Terrornacht nach Brüssel, wo er sich bis zu seiner Festnahme im März 2016 versteckte.

Abrini, der das Terrorkommando nach Paris begleitet hatte, kehrte ebenfalls nach Brüssel zurück. Dort war er als „Mann mit Hut“ auf den Videoaufnahmen zu erkennen, die gut drei Monate später die Anschläge auf die U-Bahn der belgischen Hauptstadt und den Flughafen Zaventem dokumentierten. Abrini muss sich noch in diesem Jahr für die Attentate, bei denen 32 Menschen starben, vor einem belgischen Gericht verantworten.

Reue zeigte er am Dienstag nicht: „Es ist eine Pflicht für jeden Muslim, den Dschihad zu machen.“ Auch Abdeslam hatte gleich am ersten Prozesstag klar gemacht, dass er sich nach sechs Jahren im Gefängnis Fleury-Mérogis bei Paris nicht geändert hat. Auf die Frage, welchen Beruf er habe, antwortete er: „Ich habe jedem Beruf entsagt, um Kämpfer des Islamischen Staates zu werden“. Ihm droht dafür lebenslange Haft.

