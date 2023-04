Letzte Todesopfer nach Hauseinsturz in Marseille geborgen

Wie es zu der Katastrophe kommen konnte, ist derzeit noch nicht geklärt.

(AFP/TJ) - Nach der verheerenden Explosion in der Altstadt von Marseille wurden am Mittwoch die letzten Vermissten tot geborgen. Damit steigt die Zahl der Opfer auf acht. Alle Bewohner des Hauses sind bei dem Unglück ums Leben gekommen.

Nach einer gewaltigen Detonation war das Haus in der Rue Tivoli am Sonntagmorgen gegen 0.45 Uhr in sich zusammengestürzt. Hunderte Feuerwehrmänner trugen auf der Suche nach Überlebenden über 1.000 Kubikmeter Schutt teilweise von Hand ab. Ein zweites Gebäude stürzte nach mehreren Stunden in sich zusammen, an mehreren Nachbarhäusern mussten Absicherungsmaßnahmen ergriffen werden. In einer ersten Phase waren 300 Menschen evakuiert worden.

Die Behörden vermuten eine Gasexplosion als Ursache. Wie es zu der Katastrophe kommen konnte, ist derzeit noch nicht geklärt. Anhand der Gaszähler wollen die Ermittler weitere Erkenntnisse gewinnen. Laut Vermutungen, könnte eine 88 Jahre alte Frau infolge einer Demenzerkrankung Schwierigkeiten im Umgang mit ihren Gasgeräten gehabt haben.

