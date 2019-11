Die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen stellt sich am Mittwoch gegen 12 Uhr im Europaparlament in Straßburg zur Wahl.

Letzte Hürde: Von der Leyens EU-Kommission stellt sich zur Wahl

Die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen stellt sich am Mittwoch gegen 12 Uhr im Europaparlament in Straßburg zur Wahl.

(dpa) - Vor der Abstimmung, ab etwa 9 Uhr, wird die CDU-Politikerin in einer Rede für ihr Team und ihr Programm werben. Wird das Personalpaket mit einfacher Mehrheit bestätigt, kann von der Leyen mit ihren 26 Kommissaren am 1. Dezember starten, also kommenden Sonntag. Erstmals seit mehr als 50 Jahren stellt wieder Deutschland die Spitze der mächtigen europäischen Behörde.

Das Europaparlament in Straßburg. Foto: Shutterstock

Die EU-Kommission legt Gesetze vor und überwacht die Einhaltung des gemeinsamen europäischen Rechts. Bezeichnet wird sie deshalb als "Hüterin der Verträge". Das Kollegium der Kommissare ist ähnlich organisiert wie eine Regierung mit unterschiedlichen Ressorts.

Jedes EU-Land soll mit einem Kommissar vertreten sein. Wegen des bevorstehenden Brexits hat Großbritannien keinen Vertreter mehr nominiert und sich damit ein EU-Strafverfahren eingehandelt. Das soll von der Leyens Amtsantritt aber nicht aufhalten.

Die 61-jährige von der Leyen, ehemalige deutsche Bundesministerin, war im Juni von den EU-Staats- und Regierungschefs für den EU-Spitzenposten ausgesucht und im Juli mit knapper Mehrheit vom Parlament bestätigt worden. Weil drei designierte Kommissare vom Parlament gestoppt wurden und ersetzt werden mussten, konnte sie den ursprünglichen Starttermin 1. November nicht halten. Sie wird dann Jean-Claude Juncker ablösen, der das Amt des Kommissionspräsidenten seit dem 1. November 2014 innehat.