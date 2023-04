Keine Maskenpflicht mehr in Praxen und Pflegeeinrichtungen. Die Corona-Restriktionen im Nachbarland werden an Ostern aufgehoben.

Drei Jahre nach Pandemiebeginn

Letzte Corona-Bestimmungen in Deutschland fallen weg

(dpa/jt) - In Deutschland gelten von Samstag an keine bundesweiten Alltagsvorgaben zum Schutz in der Corona-Krise mehr. Damit ist auch die letzte verbliebene Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen vorbei.



Das Auslaufen der Corona-Bestimmungen am Freitag (7. April) war von vornherein im deutschen Infektionsschutzgesetz vorgesehen. Auch in einigen anderen Bereichen gibt es künftig keine Krisenregelungen mehr. Die Corona-Impfungen gehen ebenfalls von Samstag an in die reguläre Gesundheitsversorgung über.

Auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland fallen an Ostern die letzten Einschränkungen. „Ausnahmen gibt es in einzelnen Häusern, die via Hausrecht eigene Regelungen durchsetzen können“, teilte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Gründonnerstag in Mainz mit. „Und nach wie vor gilt: Wer sich krank fühlt, soll zu Hause bleiben. Nicht nur bei Corona, sondern auch bei anderen Infektionskrankheiten“, betonte die SPD-Politikerin.

Den entscheidenden Wendepunkt in der Bekämpfung der Pandemie habe die Entwicklung eines Impfstoffs gebracht. „Hier war Rheinland-Pfalz mit Biontech nicht nur bundesweit, sondern international ein Vorreiter“, sagte Dreyer.

Regionale Ausbrüche weiterhin möglich

Das Auslaufen der Corona-Verordnung sei „ein letzter wichtiger Schritt in Richtung Normalität“, teilte der saarländische Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) am Donnerstag mit. „Die Pandemie geht Expertinnen und Experten zufolge derzeit in eine Endemie über.“

So endet die Verpflichtung zur Absonderung oder zur „Einhaltung der absonderungsersetzenden Maßnahmen“, wenn man positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Zudem müssen Besucherinnen und Besucher von Krankenhäusern, Rehakliniken, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen im Saarland ab Samstag keine Maske mehr tragen. Ausnahmen gibt es in einzelnen Häusern, die via Hausrecht eigene Regelungen durchsetzen können.

Die Landesregierung in Saarbrücken betonte, dass das Coronavirus nach wie vor nicht harmlos sei. Ähnlich wie bei der Grippe erwarte die Wissenschaft, dass es wohl weiterhin regionale oder überregionale Ausbrüche und saisonale Erkrankungswellen geben werde, die auch mit schwereren Verläufen einhergehen könnten.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts hat es im Saarland bisher 494.827 laborbestätigte Corona-Infektionen und 2.177 Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheit gegeben. Die Zahl der Corona-Impfungen in landeseigenen Impfzentren und durch mobile Impfteams belief sich laut Ministerium auf gut eine Million. In Testzentren des Landes habe es insgesamt rund 2,5 Millionen Testungen gegeben.

In Luxemburg waren die letzten Corona-Beschränkungen Ende März aufgehoben worden.