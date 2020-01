Les Yézidis, plaies à vif

Les Yézidis ont retrouvé leur sanctuaire au Kurdistan, mais la communauté reste meurtrie par le génocide commis par l'Etat islamique en 2014.

Lalish, un village du Kurdistan irakien. Montagnes pelées, terres désolées, le Kurdistan vibre d'un magnétisme très particulier, qui à Lalish atteint sa plus haute intensité: ce village est le sanctuaire des Yézidis, où chaque année au début du mois d'août cette communauté fête le début de l'été. Se souvient-on des Yézidis?



Mais oui, on se souvient de leur traque par l'«Etat islamique» en août 2014, de leur fuite éperdue dans le Sinjar, hommes, femmes et enfants, et l'on n'oubliera pas Nadia Murad, la «survivante», leur icône, qui allait être couronnée du Nobel de la paix et participer, en mars 2019, à Luxembourg, au forum Stand Speak Rise Up contre le viol de guerre, dont Nadia Murad comme tant d'autres de ses «soeurs» avait été victime ...