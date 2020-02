Les soldats blessés du général Macron

Corrigés, rappelés à l'ordre par Macron, les députés de La République de la Marche sont amers face à leur patron, certains même font défection. Que nous dit leur désertion de la nature du mouvement macronien?

On ne peut comprendre la France si l’on ne comprend la nature particulière du rapport entre les Français et leur président. Il faut saisir l’ambivalence de ce rapport pour comprendre le maintien au pouvoir d’un homme auquel des concitoyens ne cessent de manifester leur animosité, leur haine même au vu des gilets jaunes ou noirs qui depuis des mois vomissent l’Etat et honnissent son chef. Y a-t-il contradiction entre la pérennité de Macron à l’Elysée et les détestations qu’il suscite?



La France entretient un rapport ambigu avec ses élus, que les Français semblent désigner pour les exécrer aussitôt, sans jamais que l’exécration ne débouche sur une éviction ...