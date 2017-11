Par Gaston Carré

Les chrétiens, toutes obédiences confondues, constituaient 20 % environ de la population du Moyen-Orient avant la Première Guerre mondiale; on estime qu'ils ne représentent plus aujourd'hui que 3 à 5 %. D'abord progressif, du fait d'une baisse du taux de natalité et d'une inclination croissante à l'émigration, ce déclin a connu une brusque accélération avec l'émergence de l'islamisme radical et, depuis 2014 surtout, la montée en puissance de l'«Etat islamique» (Daech).



En Irak, où la tentative d'instauration d'un «califat» a donné lieu à de véritables persécutions, la communauté chrétienne était évaluée à un million de personnes en 2003, avant l'intervention militaire des Etats-Unis; ce chiffre aurait baissé de plus de moitié ...