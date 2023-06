A un an des élections, un sondage montre le désamour qui sépare l’électorat de l’actuel Premier ministre. Les électeurs expriment une autre préférence.

International 4 Min.

Sondage pré-électoral

Les Belges ne veulent plus d’Alexander De Croo

A un an des élections, un sondage montre le désamour qui sépare l’électorat de l’actuel Premier ministre. Les électeurs expriment une autre préférence.

Par Max Helleff (Bruxelles)

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a du souci à se faire à un an des législatives qui seront organisées le 9 juin 2024, simultanément avec les élections régionales et européennes. Selon un grand sondage réalisé par Ipsos et relayé par plusieurs médias, les Belges ne veulent plus de lui ni de la Vivaldi, la coalition fédérale qui réunit sept partis francophones et flamands, allant de la gauche socialiste à la droite libérale.

Les partis belges fourbissent leurs armes électorales Le retour au pouvoir des nationalistes flamands est une des clés de la campagne qui aboutira aux législatives en juin 2024. Et tous les partis ont un ennemi commun.

C’est de l’électorat de ces partis que vient la sanction puisque 62% des sympathisants du CD&V (chrétiens-démocrates flamands), 69% de ceux de Vooruit (socialistes flamands), 68% de ceux de Groen (écologistes flamands), 64% de ceux du MR et du PS (libéraux et socialistes francophones) renvoient la Vivaldi à sa copie.

La coalition au pouvoir paie sans surprise son manque d’identité et de cohésion.

La coalition au pouvoir paie sans surprise son manque d’identité et de cohésion, puisque astreinte à chercher en permanence le plus petit commun dénominateur entre tous ses partis. Comme le rappelle la chercheuse Caroline Sägesser dans les colonnes du «Soir», «la Vivaldi est un gouvernement qui n’a pas mal géré les moments de crise, mais dès qu’il s’agit de faire des réformes, ça patine. Ce n’est pas étonnant vu la diversité des composantes à l’intérieur de ce gouvernement.»

Des crises bien gérées, mais...

Parmi ces crises «bien gérées», on retiendra la pandémie de covid ou l’aide militaire apportée à l’Ukraine, en dépit respectivement des désinvestissements passés dans la santé publique et dans la défense.

Mais, à l'inverse, nombre de réformes promises n’ont jamais abouti faute d’accords entre les partis de la coalition: le travail, les pensions, la fiscalité, etc. Le dossier nucléaire traduit à lui seul une évidente absence de cap. Durant l’hiver 2021-2022, il semblait acquis que toutes les centrales seraient fermées pour 2025. A l’heure actuelle, seuls deux des sept réacteurs ont été définitivement mis à l’arrêt et certaines composantes de la Vivaldi surfent sur l'incertitude énergétique pour plaider en faveur d'un nucléaire de nouvelle génération.

La «pause» environnementale d’Alexander De Croo Le Premier ministre belge plaide à son tour pour suspendre les négociations européennes sur la «restauration de la nature».

Un homme paie l’addition: Alexander De Croo ne devrait plus se représenter comme Premier ministre, selon ce sondage. La sanction vient essentiellement de sa région, puisque sept Flamands sur dix (68%) ne veulent plus de lui. Les francophones lui sont davantage favorables, un sur deux plébiscitant son maintien à la tête du prochain gouvernement. Ils le placent même devant Paul Magnette, le président du PS francophone qui ambitionne précisément de devenir Premier ministre. Mais l’élue de leur coeur est Sophie Wilmès, l’ex-Première ministre qui s'est mise en marge de la politique pour accompagner son époux souffrant.

Le sondage confirme les tendances précédentes, avec le PS gagnant en Wallonie (25,7% des intentions de vote, contre 26,1% dans les urnes en mai 2019). Les libéraux du Mouvement réformateur reculent et restent juste devant les communistes du PTB qui se maintiennent en troisième place. En Flandre, le Vlaams Belang reste le premier parti régional, confirmant la prégnance de l’extrême droite au nord du pays (22,7%). La N-VA nationaliste de Bart De Wever n’est toutefois pas loin (21,8%). Quant aux socialistes de Vooruit, ils semblent avoir trouvé le bon filon avec un discours réaliste qui n’est pas sans rappeler la «Troisième Voie» de Tony Blair (16,8%) en Grande-Bretagne.

L'homme qui représente le mieux

A noter que pour la première fois, les communistes franchissent la barre des 10% en Flandre, ce qui ne manquera pas d’alarmer ceux qui dénoncent l’importance prise par les extrêmes sur l’échiquier électoral. A fortiori si l’on sait que Raoul Hedebouw, leur leader, est l’homme qui selon les Wallons les «représente le mieux».

Le parti libéral (Open VLD) du Premier ministre Alexander De Croo se stabilise à un niveau plancher (8%), traduisant à nouveau la déception des électeurs face aux choix pris par la Vivaldi. Mais les grands perdants sont sans conteste les écologistes dont l’électorat s’érode dans tout le pays, singulièrement à Bruxelles où ils mènent une politique particulièrement agressive contre la voiture. Leur positionnement antinucléaire, voué à l'échec en raison de la guerre en Ukraine, peut expliquer en partie cette déception.

La Belgique a-t-elle cédé au chantage iranien? L’opposition accuse le gouvernement De Croo d’avoir cédé au chantage de l’Iran au mépris de l’Etat de droit.

Le sondage apporte enfin un début de réponse à la question de savoir si l'abstention sera «le premier parti belge» au soir du 9 juin 2024. 15% des sondés affirment déjà qu'ils n'iront pas voter alors que le vote est obligatoire. 9% se montrent indécis. Cette tendance est particulièrement forte chez les jeunes Wallons.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.