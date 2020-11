Leitartikel zur US-Wahl: Heilung kann beginnen

Auf den designierten, neuen US-Präsidenten Joe Biden wartet eine Mammutaufgabe. Er muss ein zutiefst gespaltenes Land wieder einen.

In einem nervenaufreibenden Wahlkrimi überspringt Joe Biden am späten Samstagnachmittag (MEZ) die entscheidende Hürde der 270 Wahlmänner. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt beglückwünschen den US-Präsidenten in spe zum Sieg. Und was tut der noch amtierende Präsident? Donald Trump stemmt sich weiter hartnäckig gegen die unabwendbare Niederlage und weigert sich, die Realität anzuerkennen.

Dabei ist die Botschaft eindeutig ...