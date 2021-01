Leitartikel zu Protesten in Russland: Putins Achillesferse

Der Oppositionelle Alexej Nawalny ist ein Stachel im Fleisch des Kreml. Für einen Neuanfang braucht es jedoch mehr.

Es sind Bilder, die an die Proteste in Belarus erinnern. Zehntausende Menschen gingen am Wochenende in Russland auf die Straße, um für die Freilassung von Alexej Nawalny und den Abgang von Wladimir Putin zu demonstrieren. Von Chabarowsk im Osten bis nach Kaliningrad im Westen des flächenmäßig größten Landes der Erde ließen sich die Russen nicht von prügelnden Sicherheitskräften einschüchtern. Auch in Luxemburg versammelten sich am Samstag rund 20 Personen vor der russischen Botschaft.

Dabei ist Nawalny nicht jene Lichtgestalt, als die der Westen ihn gerne wahrnimmt ...