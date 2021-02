Leitartikel zu Ägypten: Am Boden

Zehn Jahre nach dem Arabischen Frühling ist die Lage in Ägypten schlimmer als zuvor. Auch die EU trägt Verantwortung.

Zehn Jahre sind es nun her, dass Husni Mubarak in den Tumulten des Arabischen Frühlings gestürzt wurde. Heute trauern manche dem ägyptischen Langzeitherrscher nach, denn nach einem kurzen demokratischen Intermezzo, das die Muslimbrüder an die Macht spülte, griff das Militär 2013 durch. Der Polizeistaat, den General Abdel Fattah Al-Sisi errichtete, ist brutaler und gnadenloser als die Diktatur unter Mubarak. Der Teufel wurde mit dem Beelzebub ausgetrieben.

Diese Woche übten mehr als 100 Menschenrechtsorganisationen aus der ganzen Welt heftige Kritik an der Lage in Ägypten ...