Leitartikel: Wende mit Hindernissen in den USA

Die Ziele des designierten US-Präsidenten Joe Biden sind hochgesteckt, aber seine politischen Mittel begrenzt.

Von einer Wahlniederlage will Donald Trump nach wie vor nichts wissen. Doch immerhin hat der noch amtierende US-Präsident nun widerwillig die Weisung erteilt, die Amtsübergabe an seinen designierten Nachfolger in die Wege zu leiten. Doch von einem reibungslosen Machtwechsel kann nicht die Rede sein. Im Gegenteil. Trump und seine geschäftsführende Regierung lassen nichts unversucht, um Bidens Team Steine in den Weg zu legen.

Mit Last-Minute-Entscheidungen schafft Trump vollendete Tatsachen, die den Handlungsspielraum der künftigen Regierung einschränken ...