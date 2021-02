Leitartikel: Demokratie braucht Versöhnung

In Ruanda muss der einst als Held gefeierte Paul Rusesabagina vor Gericht. Keine guten Aussichten für eine Versöhnung im Interesse der Demokratie.

Nach außen hin verkauft Paul Kagame – seit über 20 Jahren ununterbrochen Präsident – Ruanda gerne als Musterland Afrikas mit einer boomenden Wirtschaft mit überdurchschnittlich hohen Wachstumszahlen. Doch innenpolitisch verharrt das Land in seinen alten, autokratischen Machtstrukturen. Das macht der heute in Kigali beginnende Prozess deutlich: Während der Regierungskritiker Paul Rusesabagina im Ausland gefeiert wird, ist er in seinem Heimatland in Ungnade gefallen.

Die Botschaft ist klar: Wer sich mit dem langjährigen Staatschef anlegt, muss mit Vergeltung rechnen ...