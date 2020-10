Leitartikel: Debatte um Corona droht Gesellschaft zu spalten

Nächtliche Ausgangssperre in Luxemburg, Reconfinement in Frankreich, Lockdown light in Deutschland: Sind diese Maßnahmen wirklich alternativlos? Nicht jeder Kritiker ist sofort ein „Covidiot“.

Sind Menschen, die in Zeiten stark ansteigender Corona-Zahlen noch ins Restaurant gehen, verantwortungslose Egoisten? Haben Leute, die sich gegen die zunehmend restriktiven Maßnahmen in vielen Ländern aussprechen, kein Herz für die steigende Zahl an Infizierten, an Erkrankten, an Sterbenden?

Wer in den vergangenen Tagen die endlosen Debatten in Medien und sozialen Netzwerken verfolgt hat, gewinnt den Eindruck, dass Kritik an den winterlichen Lockdown-Beschlüssen immer öfter mit der Keule scheinbarer moralischer Überlegenheit im Keim erstickt wird ...