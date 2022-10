Das Mädchen wurde am selben Tag noch als vermisst gemeldet. Am Abend entdeckte ein Obdachloser die Leiche in einem Koffer im Innenhof des Gebäudes.

Im 19. Pariser Bezirk

Leiche eines 12-jährigen Mädchens in einem Koffer entdeckt

Das Mädchen wurde am selben Tag noch als vermisst gemeldet. Am Abend entdeckte ein Obdachloser die Leiche in einem Koffer im Innenhof des Gebäudes.

(AFP/FJ) Am Freitagabend wurde in der Nähe eines Hauses in einem Wohn- und Geschäftsviertel im 19. Pariser Bezirk die Leiche eines 12-jährigen Mädchens in einem Koffer entdeckt. Vier Personen wurden im Zusammenhang mit diesem makabren Fall in Polizeigewahrsam genommen. Ihr Verschwinden war zuvor bei der Polizei gemeldet worden. Ihr Vater, der Hausmeister des Gebäudes, in dem die Familie wohnt, benachrichtige seine Frau, die daraufhin zur Polizeiwache ging, um das Mädchen als vermisst zu melden.

Am Freitagnachmittag startete die Mutter des Kindes einen Zeugenaufruf. Darin stand, dass die Tochter zuletzt um 15:20 Uhr in Begleitung eines unbekannten Mädchens in ihrem Wohnhaus gesehen wurde. Die Überwachungskameras des Gebäudes zeigten zwar, wie der Teenager zurückkehrte, doch dann verschwand das Mädchen, wie eine mit dem Fall vertraute Quelle berichtet.

Daraufhin meldete gegen 23:00 Uhr ein Obdachloser der Polizei, im Innenhof eines Gebäudes im östlichen Pariser Bezirk eine undurchsichtige Kiste mit der Leiche eines Teenagers entdeckt zu haben. Der Körper der Schülerin war mit Tüchern verdeckt. Neben der Kiste standen zwei Kabinenkoffer.

Vier Personen in Polizeigewahrsam

Im Laufe des Tages soll eine Autopsie der Leiche durchgeführt werden, um die Todesursache zu ermitteln. Nach Angaben von Quellen, die dem Fall nahe stehen, deuten die ersten Erkenntnisse auf einen fast abgerissenen Kopf und Inschriften auf dem Körper der Gymnasiastin hin.

Die Pariser Staatsanwaltschaft leitet nun eine Untersuchung wegen Mordes an einem Minderjährigen unter 15 Jahren ein, die der Kriminalbrigade anvertraut wurde. In der Nacht nahmen die Ermittler drei Personen in der Nähe des Tatorts fest, eine Frau wurde am Samstagmorgen zudem in Bois-Colombes (Hauts-de-Seine) festgenommen. Alle wurden in Polizeigewahrsam genommen, so die Staatsanwaltschaft, die erklärt, dass ihre Rolle noch ermittelt werden muss.

