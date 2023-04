Lehrer statt „Lehrer*in“, Schüler statt „Schüler*in“, so der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger.

Deutschland

Lehrerverband will an Schulen nicht gendern

Lehrer statt „Lehrer*in“, Schüler statt „Schüler*in“, so der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger.

(MS) – Laut dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger sollten Lehrer sich im Unterricht „an das amtliche Regelwerk halten und nicht vorgesehene Schreibweisen unterlassen“. Allerdings wenn Schüler in Aufsätzen oder Klausuren die „nicht amtliche Genderschreibweisen“ verwendeten, sollten die Lehrer „tolerant“ sein, so Meidinger.

Auf der anderen Seite hingegen steht die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die sich offen fürs Gendern durch Lehrer zeigen. „Sprache befindet sich in einem ständigen Wandel. Das muss sich auch im schulischen Unterricht abbilden können“, so die Vorsitzende Maike Finnern.

Doch es gibt auch Gegenwehr aus der Bevölkerung. So zog etwa ein Vater in Berlin vor das Verwaltungsgericht. Seine Klage: Er ist dagegen, dass die Lehrer an den Gymnasien seiner Töchter gendern. Diese würden unter anderem beim Sprechen Pausen lassen, so etwa bei dem Wort „Lehrer-innen“. Auch die Schulleitung und Lehrer würden in Mails an die Eltern sowie Schulaufgaben auf Sternchen oder ein sogenanntes Binnen-I zurückgreifen.

Bei seiner Klage unterstützt wurde der Mann vom Verein Deutsche Sprache, die diese Schreib- und Sprechweisen als Ideologie bezeichneten. Allerdings wurde dieser Anti-Gender-Eilantrag vom Verwaltungsgericht abgewiesen. Der Vater will nun eine Instanz höher gehen und vor das Oberverwaltungsgericht ziehen.

