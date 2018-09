Italiens rechtsradikale Regierungspartei Lega soll veruntreute Parteigelder in Millionenhöhe auf Konten in Luxemburg versteckt haben. Italienische Staatsanwälte haben in den vergangenen Tagen im Großherzogtum Zeugen angehört.

International 2 Min.

Lega-Gelder in Luxemburg vermutet

Italiens rechtsradikale Regierungspartei Lega soll veruntreute Parteigelder in Millionenhöhe auf Konten in Luxemburg versteckt haben. Italienische Staatsanwälte haben in den vergangenen Tagen im Großherzogtum Zeugen angehört.

Von LW-Korrespondent Dominik Straub (Rom)

Bei den Ermittlungen in Luxemburg geht es um den ominösen „Schatz“, den die Lega noch unter dem Parteigründer Umberto Bossi illegal angehäuft hatte.

Luxemburg und Zypern

Insgesamt 49 Millionen Euro an staatlichen Parteizuschüssen soll der „Senator“ in den Jahren 2008 bis 2010 abgezweigt und zum Teil für persönliche Zwecke verwendet und zum Teil über undurchsichtige Finanztransaktionen auf Offshore-Konten im Ausland verschoben haben.

Unter anderem, da sind sich die italienischen Ermittler sicher, wird der Schatz nun in Luxemburg und auf Zypern gehortet ...