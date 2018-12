Die Welt ist ein ungerechter Ort. Nirgendwo wird das Klischee vom reichen Norden und vom armen Süden offensichtlicher als in der Lebensmittelversorgung. Abhilfe leisten kann das Konzept der Agro-Ökologie.

Leere Teller, volle Tonnen

Olivier De Schutter, wie ist es zu erklären, dass trotz materieller und technischer Fortschritte in der Landwirtschaft 2018 rund 820 Millionen Menschen an Hunger und Unterernährung leiden ?

Nun, erst einmal müssen wir uns vergegenwärtigen, dass nur ein geringer Anteil dieser Menschen hungert, weil es nicht genug Nahrung in ihrer Region gibt, beispielsweise in der Sahel-Zone oder am Horn von Afrika, wo Klima und Konflikte Hungersnöte provozieren. Die meisten der 820 Millionen leiden Hunger aufgrund einer ungenügenden Kaufkraft. Ihr Hunger hat strukturelle Ursachen, denn es sind ausreichend Lebensmittel vorhanden. Technische Lösungen greifen jedoch zu kurz, falls die Kleinbauern nicht nachhaltig unterstützt und soziale Netze eingerichtet werden. Bei aller Dramatik, die diese Zahl von 820 Millionen birgt, sollten wir zudem das Phänomen der schlechten Ernährung nicht unterschätzen. Davon betroffen sind heute weltweit zwei Milliarden Menschen, denen es beispielsweise an Vitamin A, Vitamin C oder Eisen mangelt und die aufgrund dessen gesundheitlich gefährdet sind.

Olivier De Schutter kennt sich mit der weltweiten Ernährungsproblematik aus: Zwischen 2008 und 2014 war er Sondergesandter der Vereinten Nationan für das Recht auf Ernährung. Foto: Pierre Matgé

Wo müssten folglich die Hebel angesetzt werden, um nachhaltig Remedur zu schaffen?

Wir benötigen einen Paradigmenwechsel. Zu behaupten, wir müssten die Erträge steigern, weil die Bevölkerung wächst und die Lebensgewohnheiten sich wandeln, ist ein Diskurs der Vergangenheit …

… der immer noch dominiert …

… weshalb ich dafür plädiere, den Diskurs der Ernährungssouveränität zu führen. Das heißt, wir müssen die lokalen Produzenten stärken, damit sie ihre Region ernähren können. Und das wiederum bedingt Anpassungen bei den Produktionsformen, Investitionen in Infrastrukturen und eine zeitgemäße Organisation der Märkte.

Olivier De Schutter Olivier De Schutter war zwischen 2008 und 2014 Sondergesandter der Vereinten Nationen für das Recht auf Ernährung. Seit 2015 ist der 50-jährige Belgier Mitglied im UN-Komitee für kulturelle, soziale und wirtschaftliche Rechte und beschäftigt sich mit nachhaltigen Ernährungsmodellen. dabei setzt er große Hoffnungen in die Agro-Ökologie. Im November war er Festredner bei der 25-Jahrfeier von SOS Faim Luxembourg, wo er zum Thema „Changer le système alimentaire pour assurer notre avenir“ referierte.

Wie aber kann diese Ernährungssouveränität gewährleistet werden, wenn die kleinen Bauern weder Rechte haben noch Land besitzen?

Das ist in der Tat ein Problem. Und dieses Problem ist nur schwer zu lösen, weil die meisten Kleinbauern nicht über eigene Interessenvertretungen verfügen und nicht organisiert sind. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Politik nicht für die Bauern interessiert. Sie stellen, im Gegensatz zur Stadtbevölkerung und den Eliten in den Ländern des Südens weder eine Bedrohung noch einen Garanten für den Machterhalt der Politiker dar. Die Verbindung zwischen politischen Machtverhältnissen und der Ernährungslage ist offensichtlich.

Wie kann die jüngst von den Vereinten Nationen verabschiedete Erklärung über die Rechte der Bauern Abhilfe leisten?

Es handelt sich zwar bloß um ein Absichtsdokument ohne verbindliche juristische Konsequenzen. Dennoch hoffe ich doch sehr, dass diese Erklärung hilft, eine Problematik in den Vordergrund zu rücken, die von der Politik nur allzu gerne vernachlässigt wird.

Ein anderes Problem, mit dem die Bauern in zunehmendem Maße konfrontiert sind, ist der Klimawandel. Sie sehen die Landwirte dabei sowohl als Opfer als auch in der Täterrolle.

Die Landwirtschaft bekommt die Konsequenzen des Klimawandels zweifellos mit unbarmherziger Härte zu spüren. Lang anhaltende Regenzeiten, unendliche Trockenperioden, Kulturen, die den Temperaturanstieg nicht vertragen – all das hat zur Folge, dass die Erträge sinken und dass bei steigender demografischer Entwicklung die Nahrungsimporte zunehmen, was wiederum die Gesamtlage verschärft. Auf der anderen Seite ist die in den entwickelten Ländern praktizierte industrielle Landwirtschaft, die in der Hauptsache auf dem Anbau von Monokulturen gründet, mitverantwortlich für den Klimawandel.

Sie schlagen als Alternative das Konzept der Agro-Ökologie vor.

Bringen wir durch die Anwendung von Fruchtfolgen Landwirtschaft und Umwelt wieder in Einklang, kommt dies den Böden zugute. Einerseits, weil auf natürliche und nachhaltige Weise Erträge gesteigert werden. Andererseits, weil die Böden dadurch ihre Rolle als CO2-Speicher spielen können …

… wie auch eine französische Initiative belegt, die dass Land einst bei der Klimakonferenz COP21 ins Spiel brachte.

Genau. Es geht darum, jedes Jahr, das Potenzial der Böden, CO2 zu speichern, um 0,4 Prozent zu steigern. Und das gelingt, wie gesagt, am besten mit der Agro-Ökologie. Die Landwirtschaft kann eine Lösung im Kampf gegen den Klimawandel sein.

Auf EU-Ebene ist dieser Lösungsansatz noch nicht wirklich erkennbar, die gemeinsame Agrarpolitik bleibt sehr auf Produktivität ausgerichtet.

Man muss der Europäischen Kommission allerdings zugute halten, die GAP mit jüngeren Reformen grüner auszulegen. Das Hauptproblem bleibt, dass sich die Subventionen an der Hektarfläche ausrichten. Die Größe ist also eine Einnahmequelle. Doch diese Ausrichtung ist nicht vereinbar mit der Agro-Ökologie, die auf kleinere Strukturen setzt.

"Mit den vorhandenen, teils archaischen Arbeitsmitteln können Erträge und Produktivität nicht verbessert werden. Ohne eine substanzielle Unterstützung der kleinen landwirtschaftlichen Strukturen ist dieser Teufelskreis nicht aufzubrechen", warnt De Schutter vor einer Verschärfung der Ernährungskrise. Foto: Anouk Antony

Seit Jahren sorgt das Migrationsphänomen für Schlagzeilen. Und doch werden die Folgen für die Entwicklungsländer wenig bis kaum thematisiert, Stichwort ländlicher Exodus.

Der ländliche Exodus hat dramatische Folgen. Vor allem aber zementiert er in gewisser Weise die Armut – sowohl auf dem Land als auch in den Städten. Dort werden zu viele Arbeitskräfte für zu wenig Lohn regelrecht ausgebeutet. Und im ländlichen Raum fehlen wiederum die Perspektiven, weil die kleinbäuerlichen Strukturen nicht gefördert werden. Mit den vorhandenen, teils archaischen Arbeitsmitteln können Erträge und Produktivität nicht verbessert werden. Ohne eine substanzielle Unterstützung der kleinen landwirtschaftlichen Strukturen ist dieser Teufelskreis nicht aufzubrechen.

Weltweit ist ein Drittel der Ernten verloren. Die damit verbundenen wirtschaftlichen und ökologischen Schäden belaufen sich auf 1500 Milliarden Dollar.

Eine immense Ungerechtigkeit bleibt, dass einerseits Millionen von Menschen Hunger leiden und andererseits Millionen von Tonnen an Nahrung verschwendet wird. Wie kann hier Abhilfe geleistet werden?

Ich nenne ihnen zwei Zahlen: Weltweit ist ein Drittel der Ernten verloren. Die damit verbundenen wirtschaftlichen und ökologischen Schäden belaufen sich auf 1500 Milliarden Dollar. Während in den Entwicklungsländern hauptsächlich fehlende Verarbeitungs-, Transport- und Lagerstrukturen für die Verluste verantwortlich sind, ist die Problematik in den Industriestaaten eine andere. Dort geht ein Drittel der Nahrung in den Haushalten verloren, weil es den Menschen generell am nötigen Respekt für ihre Lebensmittel fehlt, gekoppelt mit der Angst vor dem leeren Kühlschrank. Und so lange wir es nicht schaffen, wieder einen respektvollen Umgang mit unserem Essen herzustellen, so lange wird es Lebensmittelverschwendung geben.