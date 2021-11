Die Tat sei in einem "globalen antisemitischen Kontext" zu sehen, so die Richter. Das 85-jährige Opfer hatte nur knapp den Holocaust überlebt.

Pariser Gericht

Lebenslange Haft für den Mörder von Mireille Knoll

Die Tat sei in einem "globalen antisemitischen Kontext" zu sehen, so die Richter. Das 85-jährige Opfer hatte nur knapp den Holocaust überlebt.

(afp/tom) - Im Prozess um den Tod der 85-jährigen Holocaust-Überlebenden Mireille Knoll, die 2018 in ihrer Pariser Wohnung erstochen aufgefunden worden war, ist ein Urteil gefallen. Der Angeklagte Yacine M. wurde am Mittwoch von einem Pariser Schuwrgericht wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe mit 22 Jahren Sicherheitsverwahrung verurteilt.

Sein Mitangeklagter Alex C. wurde vom Vorwurf des Mordes an der 85-Jährigen freigesprochen, aber wegen Raubes zu 15 Jahren Haft verurteilt. Außerdem wurde die Tat als antisemitisch eingestuft, wobei erschwerend hinzukam, dass das Opfer durch sein Alter und eine Parkinson-Krankheit sehr geschwächt war.

Das Gericht vertrat die Auffassung, dass der Sachverhalt in einen „globalen antisemitischen Kontext“ eingebettet war, wie der Vorsitzende Franck Zientara nach mehr als neunstündigen Beratungen erklärte. Yacine M. habe aufgrund seiner „Vorurteile“ geglaubt, „dass in Madame Knolls Sozialwohnung Reichtümer versteckt sein könnten“, so das Gericht.

Am 23. März 2018 hatte die Feuerwehr nach einem Brand in einer Etagenwohnung im Osten von Paris die teilweise verkohlte Leiche von Mireille Knoll aufgefunden. Der Körper wies elf Stichwunden auf, die Täter hatten das Feuer gelegt, um Spuren zu verwischen.

Drei Tage später leitete die Pariser Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes mit antisemitischem Hintergrund ein.

Der Fall hatte weit über die Grenzen Frankreichs hinaus Aufsehen erregt. Knolls Sohn hatte der französischen Nachrichtenagentur AFP im Jahr 2018 gesagt, seine 1932 geborene Mutter sei 1942 nur knapp vor der „Razzia vom Vélodrome d'Hiver“ entkommen, indem sie mit ihrer Mutter kurz zuvor aus Paris geflohen sei. Damals hatten französische Polizisten auf Veranlassung der deutschen Besatzer 13.000 Juden festgenommen. Die meisten von ihnen wurden später ins Konzentrationslager Auschwitz gebracht und ermordet.