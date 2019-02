Savez-vous que le Luxembourg dénombre 16 associations islamiques? Savez-vous combien il y a de mosquées? Et où elles se trouvent? Le culte musulman est «très dynamique» et poursuit son évolution depuis la signature de la convention avec l'Etat luxembourgeois. Islamologue et docteure en sciences politiques et sociales, Elsa Pirenne, s'est intéressée de près, durant quatre ans, aux pratiques et à l'évolution des communautés musulmanes qui vivent au Luxembourg. Elle répond à nos questions.

Le «très dynamique» culte musulman au Luxembourg

Maurice FICK

Combien de personnes de confession musulmane vivent au Luxembourg et comment vivent-elles leur religion? «On ne dispose d'aucun chiffre puisque la loi de mars 1979 interdit de recenser ou de poser des questions sur l'affiliation confessionnelle, philosophique ou religieuse des personnes au Luxembourg ...