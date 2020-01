La marche turque en Libye, dénoncée comme «ingérence» par l'Europe, est une nouvelle manifestation de la nostalgie impériale d'Erdogan – une analyse.

Le retour des Ottomans

Alors que les Etats-Unis ont défié l’Iran en Irak, incitant l'Arabie saoudite à se dresser elle aussi contre son rival persan, alors que la Turquie frappe en Syrie pour contenir la poussée kurde sur ses flancs, voilà que cette même Turquie s'engage en Libye pour y soutenir des belligérants que combat la Russie, provoquant la consternation d'une Union européenne inquiète à la perspective de voir exploser un rempart anti-migrants sur les proches rives de la Méditerranée. Quel est l'état actuel de la crise libyenne? Pourquoi cette intrusion turque?

Fin mars 2011, l'OTAN lance l'opération «Unified Protector». Paris et Londres ont poussé à cette intervention, mais les couleurs de l'Alliance atlantique dans le ciel libyen permettent d'éviter qu'elle soit perçue comme une entreprise privée franco-britannique. Pourquoi cette intervention? Les «printemps arabes» sont alors à l'œuvre, mais en Libye le colonel Kadhafi oppose une répression féroce à toute tentative de renouveau, qui à Misrata et Benghazi pourrait déboucher sur une tuerie. Le 10 mars le président français Nicolas Sarkozy reçoit l'appel à l'aide d'un «Conseil national de transition», et après quelques jours d'atermoiements l'OTAN lâche ses avions. Lors de la prise de Tripoli par les rebelles en août 2011, Mouammar Kadhafi fuit la capitale, est capturé et lynché.



Colère à Benghazi: des Libyens protestent contre l'éventualité d'une intervention militaire turque dans leur pays. Photo: AFP

Or, la mort du «raïs» donne libre cours aux forces centrifuges qui en sous-sol minaient le pays, qui bientôt devient le théâtre d'une mêlée générale. La tribalisation de l'appareil sécuritaire a provoqué une dissémination de ses intervenants et une généralisation de la violence. La situation s'est dégradée quand les nouvelles forces politiques, aussi informelles qu'opposées entre elles, se sont montrées incapables d'élaborer un projet politique commun.



Une rivalité et ses conséquences

Deux parties se disputent le pays: – le gouvernement d'union nationale (GNA) basé à Tripoli, dirigé par le Premier ministre Fayez al-Sarraj. Ce camp est soutenu par les Nations unies; – le clan Est, dirigé par un gouvernement parallèle basé à Tobrouk. Ce camp est soutenu par l'Egypte et les Emirats arabes unis notamment, pour reconnaissance de sa lutte contre les groupes djihadistes. Les forces du maréchal Haftar ont libéré la ville de Benghazi après trois années de lutte contre les djihadistes, au prix de 5.200 victimes dans leurs rangs.



La concurrence politique entre les deux principales entités libyennes a plongé le pays dans un marasme économique et politique, sur lequel ont prospéré des milices et des bandes armées, mettant en place d'immenses trafics d'êtres humains, migrants d'Afrique subsaharienne en route vers l'Europe, dont des centaines ont été réduits à l'esclavage. Quel est l'état actuel du rapport de forces?

Le président du Conseil italien Paolo Conte tente une médiation entre les deux camps libyens en recevant le maréchal Haftar. Photo: AFP

Depuis avril de l'année dernière le camp pro-GNA maintient ses positions au sud de la capitale, où se concentrent les combats. Mais le 6 janvier dernier les forces loyales à Haftar ont annoncé s'être emparées de la ville de Syrte, à 450 km à l'est de Tripoli, jusque-là sous le contrôle des forces du GNA.



Coup de tonnerre à Ankara



Et c'est à ce moment-là que retentit un coup de tonnerre: les députés turcs approuvent une motion permettant au président Erdogan d'envoyer des militaires en Libye pour soutenir le GNA. Dimanche soir, alors que la communauté internationale avait les yeux rivés sur Téhéran, la Turquie décidait, moins de trois mois après son intervention militaire en Syrie, d'envahir un autre pays, à 4.000 kilomètres de l'Iran, mais proche des côtes européennes: la Libye. Haftar aussitôt annonçait la «mobilisation générale» et le «jihad» contre une éventuelle intervention militaire turque.



Dans une perspective large, la Libye est devenue le théâtre d'une lutte d'influence entre deux ensembles: d'un côté, la Turquie et le Qatar, de l'autre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte, qui soutiennent Haftar. Pour s'expliquer l'hostilité d'Ankara à celui-ci, il faut rappeler que Turquie n'a pas assez de ressources naturelles pour répondre à ses besoins en énergie – c'est dans ce contexte que la Turquie a récemment conclu un accord maritime avec le gouvernement de Fayez al-Sarraj, en vertu duquel Ankara peut faire valoir ses droits sur de vastes zones maritimes en Méditerranée orientale, qui contient d'énormes gisements de gaz naturel.

Ballet diplomatique



Sur un plan géo-stratégique, l'implication turque en Libye est à comprendre en regard des aspirations d'Erdogan à une sorte de nouvel Empire ottoman, déployé sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord – la Turquie se rapproche des frontières occidentales de l'Egypte, sachant qu'Ankara entretient des rapports tendus avec le Caire depuis que son armée a renversé le président islamiste Mohamed Morsi en 2013, qui était largement soutenu par Erdogan.



Dernier développement en date: la Russie et la Turquie semblent surmonter leur antagonisme et appellent à un cessez-le-feu à partir du 12 janvier. Et c'est un intense ballet diplomatique qui depuis lors est à l'œuvre, face à l'internationalisation croissante de la crise libyenne. Ainsi, le Premier ministre italien Giuseppe Conte a reçu mercredi le maréchal Haftar à Rome, l'appelant à cesser son offensive. De fait, selon des médias italiens et libyens, Conté aurait tenté d'organiser une réunion entre Haftar et Sarraj. Or, apprenant que Haftar l'avait précédé à Rome, Sarraj qui venait de Bruxelles, a changé de cap à mi-chemin pour rentrer à Tripoli.

Asselborn: «Copy-paste»

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a condamné «l'ingérence» de la Turquie dans le conflit en Libye, à l'issue d'une réunion à Bruxelles avec les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et du Royaume-Uni. Les Européens craignent que l'intervention militaire d'Ankara en soutien au gouvernement d'union nationale (GNA) ne vienne «envenimer» la situation.



Jean Asselborn met en garde sur les conséquences d'une escalade militaire en Libye. Photo: Pierre Matgé

Jean Asselborn partage cette inquiétude tout en apportant quelques précisions. Parmi celles-ci: l'intervention de la Turquie aurait été sollicitée par Fayez al-Sarraj, le chef du GNA, échaudé par la chute de Syrte dans l'escarcelle de son rival Haftar. Cette intervention pour l'heure n'est pas avérée – «Ankara affirme avoir envoyé 35 conseillers militaires», observe le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, qui au demeurant signale qu'une intervention violerait une interdiction de livraison d'armes à la Libye, telle que décrétée par le Conseil de sécurité des Nations unies.



L'Union hors-jeu



Asselborn maintenant demande à «voir si le cessez-le-feu voulu par Moscou et Ankara sera effectivement mis en oeuvre dans les jours à venir». Il souligne les conséquences qu'une exaspération de la crise libyenne aurait sur le plan migratoire, car «toute opération militaire engendre de nouveaux flux de populations».



Il constate, enfin, que le dialogue entre Poutine et Erdogan mercredi à Istanbul aura été le «copy paste» d'une situation déjà observée en Syrie, à savoir: un arrangement bilatéral à l'insu des partenaires potentiels, l'Europe en particulier, qui «une fois encore est laissée hors-jeu».