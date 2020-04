Le reportage du weekend: Jérusalem à l'épreuve du Ramadan

A Jérusalem-est, l’épidémie est jusque là contenue mais le début du Ramadan fait craindre une explosion du nombre de cas.

Par Salomé Parent-Rachdi (Jérusalem)

Le parking s’est vidé de ses voitures. A la place, une ambulance rutilante et deux tentes, où une poignée d’hommes, certains en combinaison intégrale, bavardent entre eux quand ils ne sont pas occupés avec un patient. L‘ombre du mur de séparation entre Israël et la Cisjordanie les recouvrent. Nous sommes dans le camp de réfugiés de Shuafat, à Jérusalem-est et les gens viennent ici, à pied ou en voiture, se faire dépister du Covid-19.

Quand les ordinateurs ne font pas des siennes, l’opération ne prend que quelques minutes mais pour en arriver là, il aura fallu que les ONG fassent pression sur les autorités israéliennes accusées de négliger le traitement du virus dans les quartiers palestiniens de la ville trois fois sainte ...