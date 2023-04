Le pire aurait pu être évité si les frères El Bakraoui n’avaient pas terrorisé leurs complices avant de terroriser Bruxelles, plaide la défense.

Belgique

Le procès de Bruxelles dissèque l’horreur des attentats

Le pire aurait pu être évité si les frères El Bakraoui n’avaient pas terrorisé leurs complices avant de terroriser Bruxelles, plaide la défense.

Par Max Helleff (Bruxelles)

Les médecins légistes ramènent classiquement les magistrats et les jurés à la réalité. Avec eux, la mort criminelle retrouve toute son horreur. C’est la conséquence logique de leur travail.

Cette semaine, devant la cour d’assises de Bruxelles, il a d’abord été question des corps déchiquetés par les boulons et les écrous que contenait la bombe activée par Khalid El Bakraoui à Maelbeek. Le blast les a projetés avec une telle force qu’ils ont tout transpercé: les huit victimes découvertes dans la rame de métro, les deux autres retrouvées entre la rame et le quai opposé, trois encore sur le quai de Maelbeek devant lequel le métro venait de s’arrêter avant de reprendre brièvement sa procession. Amputations, dilacérations et «polycriblage» sont les termes employés par les experts.

Le docteur Schmit énumère les causes de décès à Maelbeek. «L’onde frappe les corps et crée des lésions aux poumons et aux tympans notamment. De plus, il y a un ricochet sur les murs et d’autres surfaces, ce qui fait que l’onde frappe plusieurs fois les corps», explique-t-il. Puis viennent les écrous et les boulons qui cisaillent tout sur leur passage. Les clichés radio révèlent la présence de nombreux projectiles dans les corps. Enfin, les brûlures achèvent le sale boulot.

Le choix de frapper Bruxelles

Tout cela - la fabrication des bombes chimiques, le choix de frapper Bruxelles plutôt que Paris et la mise en œuvre des attentats - n’aurait pas eu lieu si les futurs kamikazes avaient pu être démasqués à temps. Un homme aurait pu parler à la police durant l’hiver 2015-2016. Il ne l’a pas fait.

Mohammed Bakkali est venu témoigner à la barre sous serment. Ce Verviétois a déjà été condamné à Paris à 30 ans de prison pour son rôle de logisticien dans les préparatifs des attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts dans la capitale française. Au début de l’année 2016, Bakkali a songé à donner à la police l’adresse des planques occupées par intermittence par les membres du commando bruxellois. Mais, dit-il, il a pris peur.

Je savais que si je disais quelque chose, Khalid s’attaquerait à mes proches. Mohammed Bakkali

«J’ai été transféré à la prison de Bruges, au QHS (quartier de haute sécurité)», explique-t-il. «Et là, j’ai pris peur. Car les frères El Bakraoui savaient tout sur moi, ils savaient où vivait ma famille. Et j’ai pris peur, je ne les ai pas donnés.» Le condamné ajoutera plus tard: «Je savais que si je disais quelque chose, Khalid s’attaquerait à mes proches.»

Mohammed Bakkali avait rencontré Khalid El Bakraoui dans le cadre d’un cours d’arabe en 2013. Un homme au langage violent qui, comme son frère Ibrahim, était passé par la case prison pour des faits de grand banditisme. Le témoignage de Bakkali apprend aussi aux jurés que Khalid était le plus fanatique des deux frères kamikazes. Il ne cachait pas sa sympathie pour ceux qui avaient décimé la rédaction de Charlier Hebdo en janvier 2015. «Les deux frères étaient jusqu’au-boutistes, mais Ibrahim était capable de changer d’avis.»

Les «soldats de Dieu»

«Pourquoi, quand vous comprenez qu’on bascule dans autre chose, vous louez quand même des appartements, des voitures?», interroge la présidente de la cour d’assises. «Moi-même, je me pose cette question et elle me revient souvent. On était entré dans des rapports où l’on s’entraide. J’ai accepté, on ne peut pas revenir en arrière …», répond Mohammed Bakkali.

Ce témoignage vient à point pour les frères Farisi qui, comparaissant libres, doivent tout de même répondre de la mise à disposition de l’appartement bruxellois de la rue des Casernes aux frères El Bakraoui. Pour la défense de Smaïl Farisi, il va de soi qu’eux aussi ont eu peur de leurs locataires.

C’est ici qu’on entre dans les mystères de l’âme humaine. Comment les El Bakraoui, coupables de faits de grand banditisme, donc de prédation à titre purement personnel, ont-ils pu se transformer en «soldats de Dieu», fanatisés au point de sacrifier leur vie à Maelbeek (Khalid) et à Brussels Airport (Ibrahim)?

Deux avocats de la défense expliquent qu’il va de soi que Khalid El Bakraoui s’est radicalisé en prison, que c’est derrière les barreaux qu’il s’est intéressé au soufisme. Cette version s’oppose au témoignage livré plus tôt par l'ancienne directrice de la prison de Nivelles venue expliquer que l’ex-taulard, au contraire, ne s'était pas radicalisé derrière les barreaux. «Mais», conçoit-elle, «la prison lui a peut-être permis cette radicalisation parce qu'il y a mentalement souffert, il n'avait qu'une vingtaine d'années (…) C'est peut-être une petite pierre à son édifice de terroriste, peut-être un mur entier.»

