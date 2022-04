In der Stichwahl am Sonntag in Frankreich steht Wladimir Putins Name auch auf dem Stimmzettel. Die Wähler sollten das bedenken.

Le Pens Sieg wäre auch Putins Sieg

Françoise HANFF In der Stichwahl am Sonntag in Frankreich steht Wladimir Putins Name auch auf dem Stimmzettel. Die Wähler sollten das bedenken.