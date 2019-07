Vincent Lambert est mort. Et jamais l'on ne saura s'il l'était déjà, ou s'il était vivant encore, d'où un premier enseignement de ce triste épilogue : la nécessité, urgente et impérieuse, d'un consensus – à la fois médical et sociétal – sur ce qu'est la mort et ce qu'est la vie, sur le commencement de l'une et l'achèvement de l'autre.

Le deuil confisqué

Gaston CARRE Vincent Lambert est mort. Et jamais l'on ne saura s'il l'était déjà, ou s'il était vivant encore, d'où un premier enseignement de ce triste épilogue : la nécessité, urgente et impérieuse, d'un consensus – à la fois médical et sociétal – sur ce qu'est la mort et ce qu'est la vie, sur le commencement de l'une et l'achèvement de l'autre.

Il y va de l'accompagnement d'un être humain en ses heures ultimes, mais il y a va aussi des latitudes que la société consent à octroyer à qui veut enfanter "à son corps défendant".

En d'autres termes : nous sommes confrontés, de plus en plus, à de brûlantes interrogations sur l'assistance à la procréation d'une part, sur l'assistance à la fin de vie d'autre part, et l'on ne peut se dérober à ces questionnements sous peine d'assister, une fois encore, à ce terrible imbroglio que fut le "cas" Lambert, dont la vie comme la mort furent dévoyés en objet de querelle, en chair polémique.



Reste la veuve, qui est soulagée, et on la comprend, et restent les parents, qui sont effondrés, et on les comprend aussi. Et face aux uns comme à l'autre prédomine le sentiment d'un effarant gâchis, après une polarisation haineuse entre les deux camps qui s'étaient opposés autour du jeune homme.

Son épouse trop longtemps fut confrontée à une existence dont son mari – elle en était profondément convaincue – n'aurait pas voulu, les parents trop longtemps durent se battre contre un abandon qui leur était intolérable, et aux uns comme à l'autre ne reste qu'un deuil qui pour partie leur a été confisqué. Face à ce gâchis, on ne peut qu'espérer que Vincent du moins vient d'accéder à une forme de liberté.