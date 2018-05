Le commentaire: Un disastro

L'Italie enfin a un gouvernement, et c'est le scénario du pire qu'il révèle. A l'Europe de s'interroger ce matin sur sa responsabilité.

Un disastro

Ce jeudi ne fut pas un bon jour pour l'Europe: bafouée par Trump et son agression tarifaire, elle aura été mise à mal en son sein même, par une Italie dont le gouvernement nouveau défie l'Europe dans ses fondements.



Comment en est-on arrivé là, à cette union entre une droite dont les outrances auraient été inconcevables au temps même de Berlusconi, et un mouvement populiste dont les grimaces ne peuvent plus qu'effrayer?



Comment, au demeurant, en est-on arrivé à cette union contre nature entre une droite extrême et un populisme bouffon, union dont le caractère factice voue d'ores et déjà l'Italie et l'Europe à de nouvelles turbulences? ...