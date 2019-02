Im Schweizer Skigebiet Crans-Montana ist am Dienstagnachmittag eine Lawine auf eine Skipiste niedergegangen und soll ein Dutzend Skifahrer erfasst haben.

Lawine geht auf Piste nieder: Mehrere Skifahrer verschüttet

(dpa/jt) - Im Skigebiet von Crans-Montana in den Schweizer Alpen ist eine Lawine am Dienstag auf eine Skipiste niedergegangen. Mehrere Menschen seien verschüttet worden, teilte die Kantonspolizei mit. Nähere Einzelheiten lagen zunächst nicht vor, wie eine Sprecherin sagte.

Der Polizei zufolge ereignete sich der Lawinenabgang am frühen Nachmittag in der Region La Plaine Morte. Die Zeitung "24 Heures" meldete, dass ein Dutzend Menschen unter den Schneemassen begraben wurden. Die Bergung gestalte sich schwierig, weil der Schnee am Nachmittag bereits nass und schwer war und die verschütteten Skifahrer wahrscheinlich keine Lawinenausrüstung tragen.



Crans-Montana ist ein populärer Skiort im Kanton Wallis. Das Wetter war dort am Dienstag unter wolkenlosem Himmel hervorragend.

#LawinenniedergangCrans_Montana : 14:15 Lawinenniedergang Region Plaine-Morte - Rettungskräfte auf Platz - mehrere Personen mitgerissen - Informationen folgen - Kapo VS — Polizei Wallis (@PolizeiWallis) 19. Februar 2019





Avalanche à Crans Montana sur la piste de Plaine Morte. Il y aurait des skieurs ensevelis pic.twitter.com/YgsCqXQMrt — Laure Lugon Zugravu (@LaureLugon) 19. Februar 2019