Laute Rufe als Rettung: 38 Flüchtlinge in Kühlanhänger in Österreich

(dpa/SC) - In Österreich sind mindestens 38 Migranten aus einem Kühllastwagen gerettet worden, nachdem sie durch laute Rufe auf sich aufmerksam gemacht hatten. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, waren die von Schleppern nach Österreich gebrachten Menschen aus Syrien, dem Irak und der Türkei in einem schlechten gesundheitlichen Zustand. Der Kühllastwagen habe keine Möglichkeit zur Belüftung gehabt. Ein 51-jähriger türkischer Staatsbürger, der mutmaßliche Schlepper, sei im Zusammenhang mit dem Fall festgenommen worden.

Die Betroffenen, die pro Person zwischen 6000 und 8000 Euro für den Transport gezahlt hatten, berichteten nach Polizeiangaben von Todesangst und Sauerstoffmangel während der Fahrt. Zahlreiche Menschen seien demnach zeitweise ohnmächtig gewesen, eine Person sei kollabiert. Es sei ihnen gelungen, so laut auf sich aufmerksam zu machen, dass der Transporter kurz angehalten habe.

Nach Angaben der Polizei stand der Lastwagen nahe Bruck an der Leitha. Durch Anzeigen mehrerer Bürger war die Polizei bereits vor einer Woche auf den Lastwagen am Rande der Autobahn aufmerksam geworden. Die Zeugen hatten Menschen beobachtet, die von der Ladefläche des Transportes sprangen. Zahlreiche Menschen flüchteten zunächst von der Polizei. Nach einer anschließenden Fahndung mit Einsatz eines Polizeihubschraubers wurden die syrischen, irakischen und türkischen Staatsangehörugen zunächst vorläufig festgenommen und medizinisch versorgt.

Der Vorfall erinnert an einen ähnlichen Vorfall mit 71 Toten im Jahr 2015 ganz in der Nähe. Damals fanden österreichichee Polizisten einen abgestellten Kühllaster in einer Autobahnbucht bei Parndorf an der ungarischen grenze vor. 67 Erwachsene und vier Kinder waren qualvoll erstickt, der bulgarische Schlepper war geflüchtet. Der Fahrer und vier Komplitzen wurden 2019 zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung verurteilt. Im Oktober 2019 wurden in einem Lkw-Sattelauflieger in England 39 Leichen gefunden.