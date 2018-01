(dpa) - Der Europäische Rechnungshof in Luxemburg hat der EU-Kommission Nachlässigkeiten bei der Überwachung wirtschaftlicher Ungleichgewichte in Europa vorgeworfen. Die Brüsseler Behörde wende geltende Regeln nicht effektiv an, erklärten die Rechnungsprüfer am Dienstag. Die EU-Kommission habe etwa nicht überzeugend begründen können, weshalb sie noch nie ein Strafverfahren eingeleitet habe.

Unter anderem gelten Leistungsbilanzüberschüsse von mehr als 6 Prozent als kritisch. Verstoßen Staaten dagegen, kann die EU-Kommission Sanktionen vorschlagen, die von den Finanzministern beschlossen werden müssten – ebenso wie beim Euro-Stabilitätspakt, in dessen Rahmen die EU-Staaten unter anderem eine jährliche Neuverschuldung von maximal drei Prozent der Wirtschaftsleistung aufweisen dürfen. In der Praxis wurden noch nie Strafen verhängt. Die EU-Kommission wurde in der Vergangenheit bereits von verschiedenen Seiten wegen vermeintlich laxer Finanzkontrollen kritisiert – unter anderem aus Berlin.

In der EU wird derzeit eine Reform der Eurozone und der Wirtschafts- und Währungsunion diskutiert. Dabei könnte auch die finanz- und wirtschaftspolitische Überwachung neu geregelt werden.