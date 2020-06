Lateinamerika ist das neue Epizentrum der Corona-Pandemie

Einzelne Länder lockern auf Höhepunkt der Infektionen die Restriktionen. Bolsonaro ändert seine Politik trotz Horror-Statistiken nicht.

Von LW-Korrespondent Klaus Ehringfeld (Mexiko-City)

Lateinamerika hat sich in den vergangenen Tagen zum neuen Epizentrum der Corona-Pandemie entwickelt. Während in Europa die Infektionszahlen in den meisten Ländern zurückgehen, steigen sie zwischen Mexiko und Argentinien und in der Karibik weiter deutlich an. Täglich melden fast alle Gesundheitsbehörden der 33 Länder neue Höchststände an Infektionen und Toten. Dennoch beginnen einige Länder jetzt, die Restriktionen zu lockern.

Brennpunkt Brasilien