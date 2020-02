Die Kandidaten wagen sich aus der Deckung: Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen geht ins Rennen um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer. Auch Friedrich Merz dürfte heute seine Kandidatur bekannt geben.

Laschet kandidiert für CDU-Vorsitz, Spahn nicht

Die Kandidaten wagen sich aus der Deckung: Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen geht ins Rennen um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer. Auch Friedrich Merz dürfte heute seine Kandidatur bekannt geben.

(dpa) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet kandidiert in Deutschland für den CDU-Vorsitz. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Dienstag aus Parteikreisen.

Gesundheitsminister Jens Spahn will hingegen nicht kandidieren. Laschet will Spahn nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus der nordrhein-westfälischen CDU im Falle seiner Wahl zum Parteichef zu seinem Stellvertreter machen.

Erster offizieller CDU-Kandidat: Röttgens Überraschungscoup Aus der Tiefe des Raums: Wie Norbert Röttgen sich hochoffiziell um den CDU-Vorsitz bewirbt und dabei Merz, Spahn und Laschet ausdribbelt.

Es geht um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer, die am 10. Februar ihren Rückzug von der Parteispitze angekündigt hatte. Für die Wahl eines Nachfolgers wurde ein Sonderparteitag am 25. April angesetzt. Bisher hat sich bereits der frühere Umweltminister Norbert Röttgen beworben. Ex-CDU/CSU-Fraktionschef Friedrich Merz will sich am Dienstagvormittag vor der Presse äußern.