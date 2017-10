(mth) - In Las Vegas ist es am späten Sonntagabend (Ortszeit) zu einer Schießerei gekommen. Ein Schütze eröffnete mit einer automatischen Waffen das Feuer auf die Zuschauer eines Open-Air-Konzerts in der Nähe des Mandala Bay Hotels im südlichen Bereich des „Strip”. Der Zwischenfall fand am Rand des „Route 91 Harvest Festival” statt, einem dreitägigen Festival für Country Music mit über 30.000 Besuchern.

Ersten unbestätigten Berichten zufolge gab es mindestens 20 Tote und über 100 Verletzte. Medienberichten zufolge seien „zahlreiche Opfer mit Schussverletzungen” in Krankenhäuser eingeliefert worden.



Briefing with @Sheriff_LVMPD regarding the Strip shooting. At least 20 dead, 100 injured. The shooter was local. pic.twitter.com/CzxRl9Oagw — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Die Polizei in Las Vegas bestätigte, dass ein Täter neutralisiert sei. Er wurde offenbar in einem Zimmer im 32. Stock eines angrenzenden Hotels erschossen, nachdem er von dort aus das Feuer auf die Menge eröffnet hatte. Man gehe davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handele. Über dessen Motive und Identität wurde zunächst nichts bekannt. Die Polizei sucht offenbar nach einer Frau, die mit dem Täter in Verbindung stehen könnte.

Schüsse über 20 Minuten Von länger andauerndem Gewehrfeuer hat eine Schweizer Touristin nach der Schießerei berichtet. „Wir hörten Schüsse von Maschinenpistolen, als wir in unserem Hotelzimmer waren - das dauerte sicher 20 Minuten lang“, sagte die Frau dem Portal „20 Minuten“. „Die Polizei wies uns an, im Zimmer zu bleiben, die Schuhe auszuziehen und die Türen abzuschließen“, sagte sie. Über dem Hotel kreisten Hubschrauber, auf den Gängen standen Polizisten. Die Gäste hätten sich für eine mögliche Evakuation bereithalten müssen, bis dahin „müssen wir still im Hotelzimmer im Dunkeln auf dem Boden sitzen.“

Die Behörde rief die Menschen über Twitter am Montag dazu auf, die Gegend nahe der bekannten Casino-Meile und dem Flughafen zu meiden. In sozialen Medien tauchten Berichte auf, wonach sich ein oder mehrere Täter auf den Dächern von umliegenden Casinos verschanzt hätten. Die Polizei sprach lediglich von einem Täter.

Video courtesy of Drew Akioshi. He was attending the concert at mandalay bay when shooting started. pic.twitter.com/mbyh9Y387q — David Sakach (@davidsakach) October 2, 2017

Mehr Informationen in Kürze