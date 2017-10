(tom/SH) - Der Luxemburger Illusionist David Goldrake war während der Schießerei in Las Vegas am Sonntagabend (Ortszeit) in unmittelbarer Nähe des Geschehens. Goldrake spielt derzeit seine Show „Imaginarium” im Tropicana Hotel, das sich etwa 150 Meter entfernt vom Mandala Bay Hotel befindet. Dort hatte ein Schütze mit einem Sturmgewehr das Feuer auf Besucher eines Open-Air-Konzerts eröffnet. Mit verheerender Wirkung: Mindestens 50 Menschen starben, mindestens 200 wurden verletzt, so die vorläufige Schätzung der Polizei.

Auf Facebook meldete sich Goldrake gegen 14 Uhr (Luxemburger Zeit) bei seinen Fans. „Ich bin sehr glücklich, Euch sagen zu können, dass wir in Sicherheit sind - obwohl ich mittendrin in diesem ganzen Wahnsinn war. Meine Gedanken sind bei den Opfern”, schrieb Goldrake, verbunden mit einem Dank an die Rettungskräfte.

Auf Nachfrage präzisierte Goldrakes Manager Laurent Koener: Der Illusionist habe sich nicht unter den Besuchern des Konzerts befunden. Er war im benachbarten Tropicana Hotel damit beschäftigt, nach seiner Show eine Nachbesprechung mit seiner Crew zu führen, als die Warnung kam, dass es eine Schießerei und einen großen Polizeieinsatz in der Umgebung gebe. Daraufhin wurden Goldrake und sein Team an einen sicheren Ort gebracht, wo sie einige Stunden ausharren mussten, bis er schließlich auf Facebook Entwarnung gab.

Warten in der Loge



"Diese Warnung war neu für mich", erkläre David Goldrake am Montagabend (Luxemburger Zeit) am Telefon. "Mein Bodyguard erklärte mir, dass es sich um eine Schiesserei handelte. Kurze Zeit später sind hunderte Konzertgäste in unser Hotel gestürmt. Sie waren in Panik."

Daraufhin hat David Goldrake sich gemeinsam mit mehreren seiner Crewmitgliedern in seine Loge begeben. "Diese befindet sich fast im Keller des Hotels. Wir wähnten uns dort in Sicherheit und waren es auch." Fast vier Stunden mussten Goldrake und Co. dort verbringen, bevor die Entwarnung kam. Erst dann konnte er das Hotel, in dem strenge Sicherheitskontrollen durchgeführt wurden, verlassen und seine Frau abholen. Diese befand sich am Sonntagabend (Ortszeit) in einem anderen Hotel, weit entfernt vom Ort der Schießerei. "Gegen 4.30 Uhr waren wir dann auf dem Zimmer. Ich wohne hier im Hotel", erklärt er weiter.



Besonders hervor hob der Künstler das Engagement der Rettungskräfte. "Hunderte Menschen waren in den Gängen des Hotels untergebracht. Sie wurden mit Decken und Wasser versorgt."

"Ich fühle mich in dieser Stadt sicher"



In Las Vegas war es laut Aussagen von David Goldrake am Montagmorgen (Ortszeit) zwar ruhig, auch wenn in Las Vegas derzeit Ausnahmezustand herrscht. Seinen Informationen zufolge sollen mehrere Personen in die Tat verwickelt gewesen sein.



Der Illusionist denkt - wie viele andere Künstler auch - nicht daran, seine Show ausfallen zu lassen. Wohl hat er montags zwar frei, am Dienstag will er jedoch wieder auf der Bühne stehen: "Ich will mein Programm durchziehen. The show must go on", erklärt er und betont: "Die Security-Leute unseres Hotels haben schnell agiert. Wir werden die Aktion sicherlich ansprechen müssen. Wahrscheinlich wird sie Konsequenzen mit sich bringen. Doch eigentlich fühle ich mich in dieser Stadt sicher. Es wird wohl einige Tage dauern, aber in ein bis zwei Wochen wird hier wohl wieder das normale Programm ablaufen."

Er selbst habe in seinem Leben bereits mehrere Schicksalsschläge erlebt und dadurch gelernt, dass man den Tag so nehmen müsse, wie er kommt.



