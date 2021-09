Die SPD hofft, dass sie am Wahlabend in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern gleich doppelt feiern kann.

International 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Landtagswahlen in Deutschland

Die SPD hofft und träumt von rot, rot - und rot

Die SPD hofft, dass sie am Wahlabend in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern gleich doppelt feiern kann.