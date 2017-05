(dpa) - Die CDU hat nach der ersten Hochrechnung von ARD und ZDF bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gesiegt. Die bisherige Oppositionspartei kam demnach am Sonntag in dem deutschen Bundesland auf 34,3 bis 34,4 Prozent (2012: 26,3).



Aus Sicht ihres Spitzenkandidaten Armin Laschet hat die CDU somit ihre Ziele bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen erreicht. „Wir haben zwei Wahlziele gehabt: Rot-Grün zu beenden und stärkste politische Partei zu werden. Und beides ist gelungen“, sagte Laschet am Sonntagabend unter dem Jubel seiner Anhänger in Düsseldorf. „Heute ist ein guter Tag für Nordrhein-Westfalen.“



„Leberhaken" für SPD



Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft sackten von 39,1 auf 30,6 Prozent. Kraft hat ihren Rücktritt als stellvertretende SPD-Vorsitzende und als SPD-Landesvorsitzende erklärt. Sie übernehme damit die Verantwortung für die schweren Niederlage der SPD bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. „Ich habe mein Bestes gegeben“, fügte Kraft hinzu. „Ich bin fest davon überzeugt, wir haben in den letzten sieben Jahren das Land Schritt für Schritt nach vorne gebracht.“



SPD-Kanzlerkandidat Schulz sprach von einer „krachenden Niederlage“, und Parteivize Ralf Stegner bezeichnete den Ausgang der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen als „ganz ganz schwarzen Tag“ für seine Partei bezeichnet. „Das ist eine wirklich herbe Niederlage“, sagte er am Sonntag im ZDF, und fügte hinzu: „Der Boxer SPD hat einen Lebenhaken bekommen, aber er steht noch.“



Für die SPD ist es nach den Wahlen in Saarland im März und in Schleswig-Holstein am vorigen Sonntag die dritte Niederlage bei Landtagswahlen in Folge.

AFD zieht in Landtag ein



Dritter wurde die FDP (Liberale) mit 11,9 bis 12,2 Prozent (2012: 8,6). Die mitregierenden Grünen fielen von 11,3 auf 6,0 Prozent. Die rechtspopulistische AfD zieht mit 7,6 bis 7,7 Prozent neu in den Landtag ein.

Die Linke rutschte nach neuesten Hochrechnungen von ARD und ZDF mit 4,9 Prozent erstmals unter fünf Prozent. Sie wäre damit nicht mehr im Düsseldorfer Landtag vertreten. Damit wäre eine christlich-liberale Koalition aus CDU und FDP mit zusammen 91 (ZDF) oder 92 Sitzen (ARD) möglich.