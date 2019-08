Das Rettungsschiff „Open Arms“ ist mit 147 Migranten an Bord in die italienischen Territorialgewässer gefahren, nachdem ein Verwaltungsgericht in Rom ein Verbot des italienischen Innenministers aufgehoben hatte.

„Land in Sicht“: Rettungsschiff „Open Arms“ vor Lampedusa

(dpa) - Das Rettungsschiff „Open Arms“ ist mit 147 Migranten an Bord in die italienischen Territorialgewässer gefahren, nachdem ein Verwaltungsgericht in Rom ein Verbot des italienischen Innenministers aufgehoben hatte. „Wir haben Land in Sicht“, twitterte die spanische Hilfsorganisation Proactiva Open Arms am Donnerstagmorgen, als sich das Schiff in unmittelbarer Nähe der Insel Lampedusa befand. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa wurde es von zwei Schiffen des Militärs eskortiert.

Der rechte Innenminister Matteo Salvini hatte dem Schiff die Einfahrt in die Territorialgewässer des Landes verboten. Nach Angaben des Open-Arms-Gründers Oscar Camps hatte die Organisation dagegen beim Verwaltungsgericht Einspruch eingelegt; das Gericht genehmigte daraufhin die Einfahrt in die Gewässer. „Weiterhin ohne Hafen, aber das Ende dieses Alptraums nähert sich“, twitterte die Organisation.

Der Großteil der Migranten harrt bereits seit zwei Wochen auf dem Schiff aus, die übrigen sind seit ihrer Rettung vor fast einer Woche an Bord. Unter den Menschen sind viele Minderjährige.