La république des clowns

Quand la politique devient cirque, le risque surgit de voir apparaître des clowns aux élections. L'affaire Griveaux va-t-elle induire un nouveau phénomène Coluche?

Benjamin Griveaux, ex-candidat à la mairie de Paris, fauché en plein vol par un faux-pas en forme de «peep-show», aura été, tout au long de la semaine dernière, la figure de proue d’une nef des fous, d’un «bateau ivre» à bord duquel on allait découvrir un «artiste politique» russe à pulsions masochistes, une intermédiaire à tendance exhibitionniste et un jeune avocat dont l'aversion pour Macron se traduit par un soutien à ses adversaires les plus radicaux ...