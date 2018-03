Lancé avec tambours et trompettes, le nouveau magazine «ebdo» ferme boutique après deux mois. Quels enseignements peut-on en tirer?

La morale d'un crash

Lancé avec tambours et trompettes, un nouveau magazine français voulut frapper un grand coup dès son premier numéro. Nommée «ebdo», la publication en quête de coup crut trouver une opportunité quand un vague, un très vague soupçon d'abus sexuel vint peser sur le ministre de l'Ecologie Nicolas Hulot. Une opportunité en or: l'opinion publique était échaudée par l'affaire Weinstein, pensait-on, et le lectorat ne manquerait pas d'accorder son attention à une affaire de mœurs autour d'un homme qui semblait irréprochable.

Le premier numéro fut donc consacré à un «dossier Hulot» – plusieurs pages et le ministre en couverture, dans la conviction que les lecteurs allaient se ruer. Or le «dossier» était approximatif, mal ficelé, bâti sur des rumeurs plus qu'une véritable enquête, par des journalistes qui eux-mêmes ne croyaient qu'à moitié, sans doute, à cette affaire de viol qui bien vite allait être classée sans suite. Et le lectorat ne pardonna pas ce lancement à la hussarde, cette calomnie en habit d'investigation: la «cible» visée refusa sa confiance, des investisseurs à leur tour retirèrent leurs billes et le magazine ferma boutique après deux mois.

Ce crash éditorial est symptomatique certes d'une conjoncture difficile, où la création d'une nouvelle publication relève de la gageure. Celle-ci eut à pâtir d'un montage financier hasardeux et d'une trésorerie fragile. Mais c'est bien le lectorat qui aura sanctionné ce projet disqualifié par l'imposture d'un «coup» trop léger.

Quels enseignements peut-on tirer de cette sanction? Quelles leçons pour nous tous qui faisons profession d'informer?

L'affaire «ebdo» confirme ce que nous savions déjà, et qui en définitive est réjouissant. Elle rappelle que le lecteur est roi, et que c'est lui d'abord qui nous dicte sa loi. On croit être soumis aux «forces du marché», à sa «main invisible» et aux «variables socio-psychologiques», toute cette ésotérique des déterminants dans le comportement de lectorats devenus «panels», eux-mêmes de plus en plus abstraits, de plus en plus intangibles. Or voilà que le refus d'un mauvais coup restaure le lecteur dans sa réalité de censeur et prescripteur.

Ce censeur – voilà un deuxième enseignement – agit en connaissance de cause. On croit le lecteur débordé par une information pléthorique, face à laquelle il perdrait son aptitude à distinguer les vessies et les lanternes. Or voilà que la sanction qu'il inflige à un mauvais coup nous restitue le lecteur dans son implacable perspicacité – il a compris, su ou deviné que le dossier proposé était vide, et il a refusé de donner crédit à la vacuité. Signalons ceci à cet égard: des lecteurs périodiquement réagissent à nos articles, analyses ou éditoriaux, or nous constatons qu'ils acceptent une prise de position qu'ils ne partagent pas, mais qu'ils n'acceptent point une position mal documentée ou mal argumentée. On croit le lecteur clément, prêt à passer outre les approximations et les affirmations à l'emporte-pièce, mais non: il est intolérant à toute forme de désinvolture.

Le lecteur, dans sa vigilance d'une part, dans son refus de l'esbroufe d'autre part, reste une instance normative, dans la mesure où il exerce une juridiction morale: il a considéré, dans le cas «ebdo» et face au dossier Hulot, qu'on ne tue pas un homme pour lancer une feuille. Cette affaire constitue, pour nous qui célébrons notre 170ème anniversaire à l'enseigne de la «vérité», une puissante incitation à la rigueur.

