La femme qui fit virer Strasbourg au vert

A 39 ans, Jeanne Barseghian devient première maire écologiste de la capitale alsacienne, conquise sans l'aide des socialistes.

Que ce soit dans le tram, dans les commerces ou sur le parvis de la cathédrale, des semaines durant on ne vit personne à Strasbourg qui ne porte le masque. C'est que la capitale alsacienne a souffert, et nombreuses sont les familles qui y déplorent une victime du fléau qui a sévi là plus qu'ailleurs, ce virus éclos à Mulhouse, tout près, et qui frappa ici de plein fouet. Est-ce la raison d'un taux d'abstention particulièrement élevé au premier tour des municipales?

Strasbourg a voté toutefois, et porté à la mairie une femme qui leur semble répondre à une double aspiration ...