La face cachée de la lune

1969 fut l'année du meilleur et du pire, de la marche sur la lune et des grandes désillusions. C'est son ambivalence qui lui confère son pouvoir de fascination.

En 1969 l'Homme marche sur la lune, montrant à la lune et au monde ce dont l'Homme est capable. En cette même année 1969 advient l'assassinat – une tuerie atroce, «rituelle» – de Sharon Tate par Charles Manson et sa clique d'illuminés, qui à leur tour montrent ce dont l'Homme est capable. Pourquoi cette mise en perspective, d'un fait divers avec un événement extraordinaire ?



Parce que le massacre de l'actrice américaine aura été symptôme et signature d'un mal plus général, à l'oeuvre alors même que l'humanité faisait, dans l'espace, son avancée la plus éclatante ...