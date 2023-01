Les défenseurs des droits humains pointent le gouvernement De Croo pour son incapacité à respecter ses devoirs en matière d’asile.

La Belgique «en voie d’orbanisation»

Les défenseurs des droits humains pointent le gouvernement De Croo pour son incapacité à respecter ses devoirs en matière d’asile.

Par Max Helleff (Bruxelles)

L’asile a fortement mobilisé la société civile et les médias ces derniers jours. En début de semaine, l'Office des étrangers a tenté d’expulser trois Iraniens déboutés de leur demande d'asile. Conduits à Brussels Airport, ils ont refusé de monter dans l'avion. Ils ont été ramenés au centre fermé où ils séjournent depuis qu'ils sont arrivés en Belgique.

A l’aéroport, leurs soutiens ont exhorté les autorités belges à ne pas les refouler vers l'Iran car, disent-ils, ils risquent la mort dans leur pays d'origine. Selon leurs dires, il s’agit de jeunes qui ont participé aux manifestations contre le régime de Téhéran dans la ville d'Anzali et ont fui. Ils pointent l'Etat belge pour «non-assistance à personnes en danger». Le parti Défi (libéral-social, opposition) les a rejoints dans la contestation.

Non-assistance à personne en danger

Le cabinet de la secrétaire d’Etat à l’Asile Nicole De Moor rappelle que le Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides et le Conseil du contentieux des étrangers ont tous deux rejeté la demande d'asile des trois Iraniens.

Cette affaire intervient alors qu’aucune solution n’a été trouvée à ce jour pour faire libérer le Belge Olivier Vandecasteele, condamné récemment par la justice iranienne à 40 ans de prison et à 74 coups de fouet.

Le contexte est particulièrement compliqué pour la Belgique. 100.000 arrivées ont été dénombrées en 2022. Les structures d’accueil craquent littéralement sous le poids de l’impressionnante immigration qui renvoie le pays à la crise migratoire de 2015, lorsque les Syriens fuyaient la guerre qui ravageait leur pays. Cette fois, il s’agit majoritairement d’Ukrainiens qui bénéficient directement du statut de réfugié. Les autres sont afghans, syriens et palestiniens. Entre septembre et décembre, les Burundais ont constitué la deuxième nationalité la plus représentée dans les demandes d’asile. Le Burundi est une ancienne colonie belge.

Un flirt avec l'extrême droite

Problème: les places manquent et des demandeurs d’asile – des familles entières parfois – doivent dormir dans la rue en attendant qu’un logement se libère. Leurs avocats ne savent plus où donner de la tête. En un an, l’Etat belge a été condamné plus de 8.000 fois pour ne pas avoir rempli ses devoirs aux termes du droit d’asile. Les biens non essentiels au fonctionnement du cabinet de la secrétaire d’Etat Nicole De Moor pourraient être saisis sous peu par un huissier pour contribuer à éponger la facture des astreintes imposées par la justice et restées non payées.

Jamais aucun gouvernement ne s’était assis avec autant de désinvolture sur autant de décisions de justice.

Dans son dernier rapport, la Ligue des droits humains reproche à l’État belge de ne pas avoir respecté des décisions de justice et dénonce «le tournant orbanien de la Vivaldi», la coalition gouvernementale du premier ministre Alexander De Croo. Selon la Ligue, «jamais les violations n’avaient pris le tour systématique et assumé qu’elles ont pris cette année. Jamais aucun gouvernement ne s’était assis avec autant de désinvolture sur autant de décisions de justice rendues par autant de cours et tribunaux», accuse la Ligue. La Belgique serait «plus douce et plus hypocrite» que le gouvernement du Hongrois Viktor Orban: «On ne démet pas les juges, mais on s’assied sur leurs jugements.»

La sentence ne peut que faire mal à l’actuelle coalition au pouvoir, si l’on sait que l'ex-gouvernement Michel (2014-2018) et son secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Theo Francken (N-VA) furent en leur temps accusés de mener une politique anti-immigration flirtant avec l’extrême droite.

