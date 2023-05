Le regroupement et l’inventaire de kilomètres d’archives participent à la réparation du mal fait aux ex-colonies.

La Belgique aide les métis à retrouver leurs racines

Par Max Helleff (Bruxelles)

Ils seraient entre 15.000 et 20.000 métis à «descendre» de la colonisation belge, selon certaines estimations impossibles à vérifier. Des enfants nés de la rencontre d’un blanc et d’une Africaine issue de ces ex-colonies où la Belgique régnait en maître jusqu'au début des années 60: le Congo et le Ruanda-Urundi.

Le drame des métis croise l’hypocrisie de toute une société.

Le drame des métis croise l’hypocrisie de toute une société. Beaucoup d’entre eux ont été abandonnés par leurs géniteurs et confiés à des institutions religieuses belges qui ont eu soin de taire leurs origines. Ni blanc ni noir, ils ont souvent été tenus à l’écart des deux communautés. Ils ne savaient rien ou pas grand-chose de leur histoire personnelle.

Ces dernières années, au prix de revendications appuyées, les métis et leurs descendants ont obtenu de l’Etat belge qu’il les aide à retrouver leurs racines. Cette recherche a été confiée aux Archives générales du Royaume (AGR) qui se sont lancées dans un vaste travail de regroupement et d’inventaire de documents ayant trait à la colonisation, susceptibles de contenir des données relatives aux métis. Ainsi, plus de 10 kilomètres courants d’archives doivent passer du ministère des Affaires étrangères aux AGR.

Des portes se sont ouvertes

Les mêmes AGR notent que certaines institutions religieuses qui se montraient autrefois rétives à ouvrir leurs fonds d’archives collaborent désormais volontiers. Des recherches ont également mené les archivistes au Vatican où, là aussi, des portes se sont ouvertes.

À ce jour, 268 demandes d'accès à des documents émanant de métis ont permis, dans 70% des cas, d'identifier des liens familiaux ou des données sur leurs origines. C’est peu par rapport au nombre présumé des intéressés et de leurs proches, mais c’est un début.

Pour la cheffe de la diplomatie belge Hadja Lahbib, «être coupé de ses racines, c'est terrible. On a contribué à cette histoire, il faut qu'on puisse contribuer à la réparer aujourd'hui».

Mais il reste certains obstacles à surmonter pour que le projet aboutisse, d’ordre financiers principalement. La ministre Lahbib promet qu’il sera reconduit pour trois ans. Ses résultats seront présentés devant les parlementaires en 2026. Une autre phase du projet va consister à dresser un portrait « macro » de la problématique des métis jusqu’ici peu documentée.

Des excuses au nom du gouvernement

L’examen de conscience de la Belgique vis-à-vis de ses ex-colonies avance pas à pas. Des études sur la période de l’État indépendant du Congo (1885-1908) ont mis en évidence les méfaits attribués aux hommes liges du roi Léopold II. Des œuvres d’art ont été rendues par le musée de Tervuren. Les facilités données aux métis - victimes d’une « ségrégation ciblée » reconnue désormais par les autorités belges - sont une pierre de plus à cet édifice.

Des déclarations solennelles destinées à reconnaître les responsabilités de la métropole se sont par ailleurs multipliées ces dernières années. En avril 2019, Charles Michel, qui était alors Premier ministre, avait présenté des excuses officielles pour «les injustices et les souffrances» subies par les métis. En 2020, à l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance du Congo, le roi Philippe avait exprimé ses «plus profonds regrets» (mais pas d'«excuses») pour les «actes de violence» et les «souffrances» infligés à l’ex-Zaire, dans une lettre adressée au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi.

Depuis, Alexander De Croo a présenté des excuses au nom du gouvernement belge, pour la manière dont celui-ci a pesé sur la décision de mettre fin en 1960 aux jours de Patrice Lumumba, l’ex-Premier ministre congolais.

